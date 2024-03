“È finita“. Grande Fratello, la confessione choc di Letizia a Beatrice: “Sai, perché Paolo…”. Sono ore di grande apprensione al reality show di Canale 5 che sta vedendo le sue ultime battute prima della chiusura dopo un anno pieno di colpi di scena e grandi discussioni. Lunedì sera finirà tutto e chiaramente i ragazzi cominciano seriamente a pensarci, ad uscire si intende: a tornare alla dura realtà di tutti i giorni.

Chi ha tanta paura del mondo fuori è Letizia Petris che parlando con Beatrice Luzzi racconta qualcosa di davvero molto toccante riguardo Paolo Masella: “Quando amo qualcuno non riesco a starci lontano. Mi sento spaesata: un po’ di adrenalina perché siamo arrivate a questo punto, ma anche l’ansia per la vita che mi aspetterà fuori. E poi il fatto che io quando amo qualcuno non so starci lontano. Non mi fa star tranquilla, mi fa star male”. Beatrice allora chiede: “Ti senti mancare? Vedi che questi giorni sono ancora giusti, giusti, giusti? Sei ancora qui, lui sta vicino”.





Grande Fratello, la confessione choc di Letizia a Beatrice

Letizia Petris allora si confida a cuore aperto: “Di fuori, nel mondo, mi viene l’ansia. Chissà cosa sta facendo, che sta pensando…”. Beatrice Luzzi allora dice all’amica: “Paolo è stato identico a se stesso dal primo giorno, che vuoi che pensi, che vuoi che faccia di diverso da quello che ha detto 24 ore su 24? Paolo è proprio l’ultimo di cui puoi non sapere cosa fa”.

E ancora: “Sarà con la madre, con il fratello, con la sorella, con gli amici a parlare sempre e solo di te. Starà organizzando mille sorprese per te. Bene o male è finita un’era. Per te è finita un’era, irripetibile. Vivere così con una persona che ami, coì protetti, non ti succederà mai più. Voi avete vissuto un sogno, un lusso irripetibile. È finito un sogno” insiste la Luzzi.

“Finita la musica, sta per finire il sole, la sera sta arrivando….la malinconia aumenta e le ore non passano mai"❤️‍🩹@GrandeFratello LETIZIA MERITA DI VEDERE PAOLO DOMANI SERA🚨🫂❤️#grandefratello #paoleti @alfosignorini pic.twitter.com/es8sIuaKTt — ilaria (@cucciolediBO) March 20, 2024

Letizia Petris allora confida: “Nella mia testa è come se fosse finita… quella magia che si è creata qua dentro. Di stare 24 ore insieme non ricapiterà mai più e questo mi spaventa. Quando è uscito ho sentito dentro di me talmente uno strappo. Non mi spaventa amare, ma separarmi”. La Luzzi apprezza molto quest’ultima frase della fotografa e commenta: “Bellooo”. Vediamo che succederà tra questi due ragazzi dalla prossima settimana.

