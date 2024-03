Ha del clamoroso la notizia sul Grande Fratello, rilanciata inaspettatamente a due giorni dalla finale. Si parla infatti di un incredibile ripescaggio, con l’ex concorrente pronto ad entrare proprio alla fine per provare a rubare la scena e a portarsi a casa il successo. Mai è praticamente successa una cosa simile, ma Mediaset e Signorini potrebbero optare per questa soluzione per creare ancora più interesse e scombussolamenti nella casa.

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, non è arrivato alcun comunicato ufficiale da parte del Grande Fratello, ma tutti stanno parlando della finale e della possibilità di questo ripescaggio che rimescolerebbe tutte le carte. Gli sarebbe data una possibilità pazzesca, ovvero lottare fino all’ultimo voto per cercare di accaparrarsi il montepremi messo in palio.

Grande Fratello, la voce bomba: “In finale ci sarà un ripescaggio, di chi si tratta”

Sui social network si sta parlando insistentemente di questo argomento, che sta coinvolgendo tanti telespettatori del Grande Fratello. La finale potrebbe avere un epilogo sorprendente, a causa di questo ripescaggio a sorpresa e non inizialmente previsto. Uscito pure il nome di colui che entrerebbe nella casa più spiata d’Italia per sfidare gli altri finalisti.

La pagina Angolo delle notizie presente sull’ex Twitter ha scritto: “Grandi sorprese previste per la serata di lunedì 25 marzo, parliamo di un ripescaggio dell’ultimo minuto che riguarderebbe l’ex concorrente Marco Fortunati, che rientrerà in gara con la possibilità di accaparrarsi l’ambito premio. Credo che si sia arrivati a questa scelta, a seguito delle numerose richieste da parte del fandom #lebimbedimarco”.

Marco Fortunati, che lavora come tassista e maestro di sci e che era dunque un concorrente Nip, è stato eliminato al Grande Fratello nella seconda puntata, parliamo di inizio ottobre 2023. E ora la clamorosa ipotesi che lo vedrebbe proiettato direttamente in finale.