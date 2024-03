Mancano solamente due giorni alla finale del Grande Fratello, ma nella casa continuano ad esserci dichiarazioni che fanno rumore. Il pubblico ha ormai scoperto cosa avrebbe fatto Perla per tutti questi mesi con Garibaldi e si è saputo tutto, solo ora che Giuseppe è stato eliminato. La Vatiero si è lasciata andare a qualche affermazione particolare davanti a Beatrice e sono subito esplode le polemiche.

Indubbiamente ora al Grande Fratello Perla e Beatrice sono tra le favorite alla vittoria. Ma ora la ragazza ha rotto il silenzio su Garibaldi e in molti hanno capito cosa ha cercato di tenere nascosto l’ex concorrente di Temptation Island. Inevitabilmente i fan del bidello calabrese si sono infastiditi non poco e ora non sappiamo se il 31enne vorrà dire la sua.

Grande Fratello, cosa ha fatto Perla con Garibaldi: si scopre ora che Giuseppe è fuori

Dopo aver ascoltato il dialogo al Grande Fratello tra Perla e Beatrice, che ha coinvolto in qualche modo anche Garibaldi, in tanti hanno fatto un’analisi e alla fine è emersa quella che potrebbe essere la verità. E non è affatto piacevole per i sostenitori di Giuseppe, che hanno immediatamente protestato in rete, in particolare con messaggi apparsi sul social network X.

Come ricostruito in queste ore, Perla ha iniziato a parlare male di Garibaldi di fronte alla Luzzi e c’è chi l’ha attaccata subito: “Simpatica Perlina che sparla di Giuseppe solo dopo essere arrivata in finale e lui non può difendersi. Mentre con lui si fingeva amica, lo abbracciava e consolava. La falsità regna sovrana in quella casa”. Poi c’è chi ha proprio smascherato la sua strategia.

Simpatica Perlina che sparla di Giuseppe solo dopo essere arrivata in finale e lui è fuori e non può difendersi mentre con lui si fingeva amica,lo abbracciava e lo consolava…la falsità regna sovrana in quella casa🤦🏻‍♀️ #GrandeFratello pic.twitter.com/zZjt0qrERN — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 23, 2024

Un’altra utente ha infatti detto: “La verità sapete qual è? Perla ha usato Giuseppe in tutto solo per far ingelosire Mirko. Questa è la verità, per mandare avanti questa cosa di loro due. Perla non ha dato niente al programma, passo e chiudo”.