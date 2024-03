“Ahia, Signorini trema”. Grande Fratello, è arrivata la notizia più brutta prima della finale

Non è arrivata affatto una notizia positiva sul Grande Fratello. Signorini è costretto a tremare in vista della finale, che ci sarà lunedì 25 marzo in diretta su Canale 5. A due giorni dalla semifinale c’è stata una comunicazione che ha interessato il reality show, che sta mettendo tutti in allarme. E il timore è che la situazione possa peggiorare ancora di più nell’atto conclusivo.

Ovviamente sono delle ipotesi, ma certamente il clima intorno al Grande Fratello non è dei migliori alla luce di questa notizia che ha coinvolto Signorini prima della finale. Sperava in qualcosa di molto più interessante, invece ha dovuto accettare la situazione attuale e dovrà adesso fare i salti mortali affinché possa esserci un’inversione di tendenza che potrebbero chiedere proprio i vertici Mediaset.

Grande Fratello, per Signorini la notizia peggiore prima della finale

A distanza di due giorni dalla messa in onda della penultima puntata del Grande Fratello, Signorini è stato informato su una notizia poco piacevole che fa preoccupare tutti in vista della finale. Parliamo evidentemente degli ascolti televisivi, che non avranno sicuramente soddisfatto Pier Silvio Berlusconi. Chissà se quest’ultimo avrà contattato Alfonso per dargli una scossa.

Nonostante fosse la semifinale, il GF non è riuscito a raggiungere nemmeno i 3 milioni di telespettatori. Il sito Ultimenotizieflash parla di “una delle edizioni meno viste di sempre“. Uno smacco per Alfonso, che si è dovuto accontentare di una media di 2 milioni e 519mila persone per quanto concerne il penultimo appuntamento. Con share che non è andato oltre il 19%.

A prevalere è stata la gara amichevole dell’Italia contro il Venezuela, trasmessa su Rai1, che ha totalizzato 3 milioni e 885mila telespettatori con share che è schizzato fino al 23,1%.