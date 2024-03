Brutta scoperta fuori dal Grande Fratello su Maddaloni e ora tantissima gente lo sta attaccando. Infatti, è stato riportato un suo messaggio a pochi giorni dalla finale che rischia di infiammare gli animi. Si sperava di chiudere con serenità questo reality show, ma tutto potrebbe cambiare a causa di sue affermazioni decisamente pesanti, emerse nelle ultime ore.

Il Grande Fratello si avvia ormai verso la conclusione e Maddaloni ha deciso di scrivere un messaggio ai suoi fan e ad altri che supportano una concorrente in particolare. Ma ovviamente sono arrivate durissime critiche dall’altro fronte e la battaglia sembrerebbe essere imminente. Ci sarà molta tensione in questi giorni che precedono la finalissima.

Grande Fratello, scoperta choc su Maddaloni: “Ma è uno schifo”

I supporter dell’ex concorrente del Grande Fratello hanno mostrato pubblicamente che tipo di messaggio è stato scritto sui social da Maddaloni. E non parliamo affatto di gesto distensivo, anzi, è pronto per una durissima battaglia al fine di far prevalere una gieffina a discapito degli altri in lizza per il successo. Andiamo a scoprire che cosa è stato rivelato.

Lo sportivo ha scritto: “Organizzatevi per la guerra“, in riferimento ai fan di Perla che dovranno sostenere la ragazza al posto di Beatrice e degli altri finalisti. I Perletti hanno aggiunto: “Papà sta lavorando, organizziamoci per la guerra. Lo dice anche papà Madda, create mail grazie. Siamo prontissimi e carichissimi”. Ma subito è arrivata la dura critica a Maddaloni.

Pensa sto essere schifoso, con tutto quello che sta accadendo vicino a noi, si mette a parlare di fare la guerra….per un caxxo di gioco🤢🤢🤢🤢🤢che persone schifose 🤮#GrandeFratello https://t.co/EWK2fcRGOH — Loredana Fabretti💫 (@LoredanaFabret1) March 23, 2024

Ma c'è chi ha contestato il tono guerrafondaio di Maddaloni: