Grande Fratello, archiviata la puntata di giovedì con le eliminazioni dal gioco di Alessio, Federico e Giuseppe e in attesa della finalissima di lunedì 25 marzo, sul web si indaga per capire cosa si sono detti Beatrice e Giuseppe al momento del loro saluto.

Tutti gli occhi dei telespettatori puntati su Bea e Giuseppe davanti alla porta rossa. Orecchie tese per capire bene come si sarebbero lasciati. È scattato anche il bacio. Scena subito riproposta in puntata da Alfonso Signorini. Immagini che hanno sancito la fine di un rapporto che nel corso di questi mesi è stato segnato da alti e bassi, di avvicinamenti e nuove prese di distanze. Un audio adesso aggiunge dettagli nuovi.

Leggi anche: “Guardate che ha fatto Anita”: la decisione dopo il Grande Fratello che le costa ancora più critiche





Cosa si sono detti davvero Garibaldi e Beatrice davanti alla porta rossa? Spunta un nuovo audio

Finito il GF c’è chi spera che il rapporto di Bea e Giuseppe possa rinascere fuori dalla casa. In realtà i diretti interessati hanno già spiegato che non ci sono le basi per un futuro assieme come coppia. Lo ha detto Giuseppe, che però forse ci sperava: “Mi sono fermato per una questione di rispetto”. E lo ha spiegato in maniera più netta l’attrice. “Non potrà tornare quello che c’era prima. Lui ha fatto cose imperdonabili e non posso fingere di nulla. È stato feroce in alcuni atteggiamenti e francamente non posso passarci sopra. Questo non significa che non provi del bene e che non sia affezionata a lui e a quello che abbiamo condiviso in tutto questo tempo”.

Il limite più grande è sembrato quello legato all’età. Giuseppe – come spiegato da Bea – vorrebbe giustamente farsi una famiglia, avere dei figli. Lei invece una famiglia e dei figli già li ha. E se è rimasta finora dentro la casa è stato proprio per loro, che ci tenevano tantissimo.

Come sempre al momento dell’eliminazione, gli inquilini accompagnano il concorrente che dovrà uscire fino all’iconica porta rossa. È successo anche per il bidello. Ed è lì che tra Bea e Giuseppe è scattato il bacio, un gesto accompagnato dall’applauso degli altri gieffini. Poi un lungo abbraccio, durante il quale i due si sono sussurrati alcune parole. Ma cosa si sono detti di preciso?

“Scusami!”, dice Giuseppe a Bea. E lei gli risponde: “Anche all’ultimo mi hai fregato di nuovo, li mortacci tua“, riferendosi all’ultima difesa da parte del bidello in puntata nei confronti di Anita nell’ennesima discussione con Bea. Almeno sembrava così.

L’audio di quei secondi è stato vivisezionato da un utente di X, che scrive: “Boh raga io sento un ‘ti amo mortacci tua’”. E in tanti, commentando, dicono di esserne convinti. C’è chi ha risposto, invece, che si tratta solo di una suggestione alimentata dai Beabaldi, i fan della coppia. Un piccolo mistero che probabilmente è destinato a rimanere tale.