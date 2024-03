Anita Olivieri è tornata nella casa del Grande Fratello durante la semifinale. Ha rivisto Alessio Falsone, che poi è stato eliminato insieme a Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi, e ha avuto un faccia a faccia ma a distanza con Beatrice Luzzi. Confronto senza esclusioni di colpi, dopo mesi di liti e accuse reciproche con l’attrice. “Sei un’abilissima comunicatrice ma anche io – ha detto alla Luzzi, prima finalista del GF – e il pubblico come dici tu sa. Tu vuoi lanciare la frase ad affetto ma io sono stata 6 mesi e mezzo e io sono felice di quello che ho fatto”.

“Io sono qui soprattutto per quello che è successo con Alessio, sento di aver dato il tutto per tutto, io mi chiederei piuttosto perché Giuseppe, credo tu sia presa di Giuseppe più che lui di te, come mai ogni volta che mi staccavo da lui funzionava? Forse dovresti cambiare chiave di lettura”. Garibaldi, tirato in ballo, non si è espresso. Ma secondo Beatrice ha pagato questo suo atteggiamento con l’eliminazione al televoto flash contro Perla.

Anita, la decisione dopo il GF

In ogni caso, dopo l’uscita dalla casa di Alessio, Anita potrà vivere questa nuova relazione fuori. Entrambi gli ex concorrenti del Grande Fratello parleranno dei loro sentimenti e dei progetti futuri anche nel salotto di Verissimo perché ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 24 marzo.

Pochi si aspettavano di vedere Anita già fuori dalla porta rossa a poco dalla finale. Di fatto è stata una grande protagonista di questa edizione anche se, a giudicare dalle critiche che continua a ricevere sui suoi profili social molti telespettatori hanno gioito.

E proprio a proposito di social c’è una novità. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno fatto sapere che avrebbe limitato i commenti ai suoi post Instagram dopo la puntata di giovedì. A quanto pare, dunque, non tutti possono dire la propria sotto i suoi contenuti, come a voler arginare tutte le critiche che sta ricevendo. E naturalmente questa decisione di filtrare ha provocato ancora più odio social.