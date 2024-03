Beatrice Luzzi è stata prima finalista del Grande Fratello, con il 60% del Televoto. Durante la diretta dello show, appena è uscita Grecia è stata quindi l’attrice dai capelli rossi a diventare la prima finalista del Grande Fratello. Dopo di lei Rosy Chin, Massimiliano Varrese e ieri sera Perla Vatiero e Simona Tagli. Durante la Semifinale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto sapere cosa fosse successo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante la settimana.

I due si sarebbero scambiati un bacio segreto, nascosti dietro al bancone della piscina, dove le telecamere non potevano vederli. “Ad oggi, di dirle alcune cose non mi va, perché si può pensare che lo faccia per gioco e dinamica. Bisogna essere altruisti anche in questi casi e non mettere in difficoltà l’altra persona”, ha detto Garibaldi.

Leggi anche: “Perché è uscito Garibaldi”. Grande Fratello, lui che sbaglia e poi l’annuncio di Signorini





Beatrice Luzzi saluta i figli e viene censurata dal Grande Fratello

“Ci sarò sempre per lui, qualsiasi consiglio o necessità avrà. Se avessi anni in meno e non avessi una famiglia, potremmo intraprendere altro. Con lui c’è un grande e bel lavoro da fare, però è un pò fuori tempo per me. Mi chiedo dove era in questi mesi, me ne ha fatte e dette di tutti i colori. Lo posso perdonare, ma dimenticare è dura”, le parole di Beatrice per Garibaldi, poi uscito dalla casa.

In finale insieme all’amica Simona Tagli, Beatrice ha voluto mandare un messaggio ai figli durante un bagno in piscina ma è stata censurata dal Grande Fratello. “Ce l’abbiamo fatta dai ragazzi Vale e Elia mamma mia quanto vi penso, quanto mi mancate, quanto ve voglio bene, quanto ve stimo”, dice una felice e soddisfatta Beatrice.

Un messaggio rivolto ai figli Valentino ed Elia per festeggiare l’arrivo della finale del Grande Fratello. Ma mentre l’attrice parlava con i due, è scatta la censura. “Il saluto di Bealuzz ai suoi valentelia, autori smettete di censurarla“, si legge a corredo del video pubblicato su X. “L’hanno sempre censurata 90 volte su 100 quando salutava i figli”, scrive un utente.

Beatrice: -“Ce l'abbiamo fatta dai ragazzi Vale e Elia mamma mia quanto vi penso, quanto mi mancate, quanto ve voglio bene, quanto ve stimo” scatta la censura



Il saluto di Bealuzz ai suoi valentelia, autori smettete di censurarla 🫵🏻#grandefratello #gfpic.twitter.com/A4fli3VodB — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 22, 2024

“Autori siete m* che più me non c’è n’è !!!!!”, scrive un altro commentando il video in cui Beatrice Luzzi saluta i figli e viene censurata dal Grande Fratello. “Ma perché ogni volta che Bea saluta i figli la censurano? Boh assurdo”, si legge ancora. Durante il discorso, Bea è stata censurata e la telecamera ha mandato in onda Varrese che prendeva il sole in giardino.