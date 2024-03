Incredibile delusione al Grande Fratello per Garibaldi, eliminato ad un passo dalla finale, prevista per lunedì 25 marzo. E subito si è capito il motivo del suo addio, infatti lui stesso non è riuscito a ben capire le varie dinamiche e alla fine ha pagato pesantemente questa situazione. Quando Signorini gli ha dato la triste notizia, è scoppiato improvvisamente a piangere perché non si aspettava questo epilogo.

E i suoi fan hanno sicuramente pianto come lui, visto che tra l’altro il suo nome al Grande Fratello era in prima fascia sin dall’inizio del reality. Garibaldi non ce l’ha fatta ed è stato quindi definitivamente eliminato nella semifinale del 21 marzo. Il motivo è certamente il televoto, ma non è questo quello principale visto che alcune responsabilità ce le ha proprio il bidello a causa di alcune scelte fatte.

Grande Fratello, Garibaldi eliminato: il motivo del suo addio prima della finale

Al Grande Fratello c’è stato un televoto flash, annunciato da Alfonso, che ha portato poi alla fine dell’esperienza di Garibaldi, eliminato decisamente a sorpresa. Parlando del motivo, innanzitutto bisogna dire che Giuseppe ha pescato il piramidale con il cerchio di colore nero ed è finito al televoto. E ha fatto il nome di Greta, che l’ha portata in nomination con lui.

Signorini ha ipotizzato che avesse fatto il nome di Greta perché la ritenesse più debole di lui. Ma proprio la Rossetti ha ottenuto subito il pass per rimanere nella casa. Garibaldi ha sbagliato i suoi calcoli, chiamando Perla successivamente nel trio, dal quale ci sarebbe stata la nuova eliminazione, per evitare rischi all’amica Letizia. Ma la Vatiero ha conquistato il 46%, Greta il 30 e lui è uscito con appena il 24% dei voti.

Il pubblico ha deciso che ad andare in finale è… PERLA! Giuseppe viene quindi eliminato. #GrandeFratello pic.twitter.com/88o74g8ZcN — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 22, 2024

Aveva fallito i suoi calcoli pure nella terzultima puntata, infatti era al televoto con Paolo e aveva deciso di fare il nome di Varrese, con quest’ultimo diventato finalista. Anche Signorini è parso dispiaciuto per l’esito negativo di Giuseppe: “Alla finale tua ci speravo pure io, sei stato un grande concorrente e ti sceglierei anche domani mattina”.