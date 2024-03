“Voi in finale!”. Grande Fratello, colpo di scena incredibile durante la puntata del 21 marzo 2024. L’annuncio di Alfonso Signorini fa sobbalzare dalla sedia anche i più indomiti agli choc. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire perché quella di ieri sera è stata una delle puntate più pregne di avvenimenti dell’intera stagione. In questa puntata infatti, ci sono state ben tre eliminazioni e l’elezione di due finalisti, il quarto e il quinto.

Tutto è iniziato con i soliti tira e molla: quello tra Alessio Falsone e Anita che si sono rivisti. La ragazza poi ha fatto sapere all’attuale compagno, se così vogliamo definirlo, che il papà di lei non è molto felice di questa relazione e che: “In questo momento non vuole vedere nessuno”. Sorpresa per Federico che ha rivisto e riabbracciato una sua cara amica entrata per dire a Giuseppe Garibaldi di essere una sua grande fan.





“Voi 3, a casa”. Grande Fratello, colpo di scena incredibile

Il bidello calabrese sogna ad occhi aperti ma poi scopre che la stessa è la fidanzata di Federico Massaro: avete capito bene, il giovanotto è impegnato e nessuno lo sapeva. Alla fine cominciano ad uscire: Alessio Falsone viene eliminato con il 18% delle preferenze. Ad avere la meglio Simona con il 50% e Federico con il 32%. Poi un televeto flash in cui Signorini ha chiesto ai gieffini rimasti in gioco – tranne i tre finalisti Beatrice, Rosy e Varrese – di recarsi nella Stanza a Led.

Sergio D’Ottavi prende quindi il piramidale con il cerchio nero e finisce in automatico al televoto flash. Lui ha portato con sé Simona Tagli e i due, a loro volta, hanno trascinato Federico. Il secondo eliminato è proprio il giovane con il 13% e Simona è stata eletta la quarta finalista con il 44% (Sergio 43%). Rimangono in vita Giuseppe, Letizia, Greta e Perla come concorrenti non in finale. Garibaldi pesca allora il piramidale con il cerchio nero, con lui ci va in nomination Greta Rossetti.

Quando poi il conduttore chiude il televoto ecco che arriva il colpo di scena: Giuseppe eliminato e Perla quinta finalista. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Giuseppe non arrivasse alla finalissima insieme alla sua Beatrice Luzzi. Il giovane ha lasciato la Casa di Cinecittà in lacrime. “Alla finale tua ci speravo anche io. Sei stato un grande concorrente e ti sceglierei anche domani mattina”, ha dichiarato Signorini.

