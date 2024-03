Nella casa del Grande Fratello gli occhi sono puntati in questi giorni anche su Simona, che starebbe avendo ormai un flirt con un concorrente. E a parlare di questo argomento è stato adesso un ex fidanzato famoso della gieffina, che ha voluto rompere il silenzio. Questo vip e la Tagli sono stati insieme, quando erano giovani, come confessato appunto dall’uomo.

Quest’ultimo ha deciso di farsi intervistare da Turchesando, infatti è stato ospite di Turchese Baracchi come rivelato dal sito Biccy, e ha iniziato a parlare del Grande Fratello. Soffermandosi su Simona, sulla quale ha detto anche qualcosa in merito a questo flirt col concorrente, ha esordito: “Quando l’ho conosciuta, era nel massimo della sua espressione. Sprizzava sensualità da tutti i pori, lei era famosa e io no. Era molto ambita, molto sensuale e aveva l’ormone in fermento”.

Grande Fratello, Simona e il presunto flirt col concorrente: parla ex famoso di lei

Poi questo ex della protagonista del Grande Fratello, che si sta giocando un posto per la finale, ha detto la sua su Simona e il flirt col concorrente: “Non credo possa essere il suo spirito guida. Secondo me è un gioco televisivo. Conosco molto bene Simona e, con tutto il rispetto per lui che è un bel uomo, però è un po’ troppo chiuso per lei. Lei ha bisogno di persone un po’ più simpatiche, più gaudenti. Siamo stati sei-sette anni insieme, abbiamo convissuto. Io con lei ho vissuto il mio voler essere famoso”.

A dire la sua è stato Antonio Zequila, il quale ha rotto il silenzio su Simona e questa vicinanza sempre più forte con Varrese che potrebbe tramutarsi in qualcosa di più intimo. Ma l’attore e personaggio tv ha stroncato ogni speranza: “Lui non è il suo tipo. Mi ha conquistato la sua simpatia, noi ci siamo conosciuti ad una festa per il compleanno di Renzo Arbore e lei mi aveva dato un numero di telefono perché era sposata. Poi ci siamo conosciuti per caso ad una manifestazione dove eravamo ospiti insieme e lei il giorno dopo doveva andare a San Marino e io con tutta la pazienza l’ho accompagnata e da là abbiamo iniziato il nostro idillio”.

Simona e Varrese hanno pure ballato un bel tango nella scorsa puntata, manifestando tanta complicità. Zequila ha però sottolineato quale sia il maggior difetto della Tagli: “L’unico problema di Simona è che era gelosissima, era morbosa, mi chiamava 20 volte al giorno. Mi tarpava le ali, io invece avevo questa volta di fare l’attore e diventare famoso”.