Nonostante sia ormai fuori dal Grande Fratello da molto tempo, Mirko è rimasto ugualmente uno dei protagonisti per via della sua relazione con Perla. Sembrava essere naufragata del tutto, ma poi si sono riavvicinati e adesso non si sa con esattezza cosa potrà accadere una volta che anche lei uscirà dalla casa. Nell’ultima puntata del reality Signorini, però, ha mostrato delle immagini alla gieffina di Brunetti con un’altra ragazza.

Quest’ultima è molto conosciuta in televisione e ora ha deciso di rompere il silenzio. Fuori dal Grande Fratello Mirko ha quindi partecipato ad una festa e il settimanale Chi lo ha beccato a parlare con questa giovane. Dopo aver saputo tutto questo, l’ex concorrente di Temptation Island era finita tra le lacrime nel corso della notte, ma ora sappiamo sicuramente molto di più.

Grande Fratello, Mirko e Perla: lui beccato a parlare con la vip della tv che ora rompe il silenzio

Nelle immagini del party, che coinvolgevano anche l’ex concorrente del Grande Fratello, Mirko è stato visto mentre aveva un dialogo con Shaila Gatta. Parliamo dell’ex velina di Striscia la Notizia, infatti le loro foto sono state fatte vedere pure a Perla che non aveva reagito benissimo. E ora l’ex velina mora del tg satirico ha deciso di rilasciare un’intervista a Fanpage.

Shaila ha subito bacchettato il Grande Fratello, smentendo qualsiasi possibilità di un approccio verso Mirko: “Tutto è falso, eravamo ad una festa e ho parlato con Brunetti per tre minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera”.

Shaila Gatta, 27 anni, è stata anche coreografa del programma Zelig. Parlando di amore, dal 2019 al 2022 è stata fidanzata col calciatore Leonardo Blanchard, ma ora ha smentito qualsiasi interesse verso Mirko Brunetti.