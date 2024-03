A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, anticipata al 25 marzo, due concorrenti hanno lasciato la casa più spiata d’Italia. Anita Olivieri prima e poi Paolo Masella, sono stati sconfitti ai due televoti, il secondo flash, durante la puntata andata in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. La puntata del 18 marzo del Grande Fratello ha anche regalato a Massimiliano Varrese la finale.

L’attore è il terzo concorrente, dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin a raggiungere questo traguardo. Come detto, Anita Olivieri e Paolo Masella, invece, sono stati mandati a casa dal pubblico. In nomination, oltre ad Anita, erano finiti Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Anita Olivieri è stata la meno votata con solo il 20% delle preferenze, mentre al successivo televoto flash è stato Paolo Masella a ricevere meno voti rispetto a Giuseppe Garibaldi.





Grande Fratello, Massimiliano ripreso da Garibaldi: “Bea ti manda a fare in c…”

I gieffini hanno votato il concorrente che, secondo il loro parere, meritava la finale, ma non sapevano che la votazione avrebbe portato ad un eliminazione. Come detto, Paolo Masella ha dovuto abbandonare la casa a un passo dalla finalissima. Dopo l’addio dei due veterani, Massimiliano si è ritrovato con Rosy Chin e Garibaldi e ha parlato di una nuova strategia che vedrebbe coinvolta anche Beatrice, però assente durante la chiacchierata.

Massimiliano chiama a raccolta i due e ha parlato spiegando di dover sostenere i veterani: “È ora di giocare e sostenere chi si è fatto il mazzo anche a nome di Anita e Paolo. Poi lo dico anche a Beatrice”, ha detto. Però poi è stato interrotto da Garibaldi, che candidamente gli ha risposto: “Se a Bea le nomini Anita ti manda a fare in c***”.

Max: “Ora lo dico a Bea, bisogna giocare e sostenere chi si è fatto il mazzo anche in nome di Anita e Paolo”

Giuseppe: “se le nomini Anita ti manda a fanc…”



È COSÌ VERO⚰️#grandefratello pic.twitter.com/3syxs13QWJ — M🌸 (@Skoolsucks2) March 21, 2024

“Magsssa ma tu cosa hai fatto per meritarti la finale oltre che vivere di rendite delle liti con bea per 6 mesi e regalarci un karaoke stonato fatto apposta tra l’altro per ricevere la clip in questi ultimi giorni? No dicci dicci illuminaci su cosa hai fatto”, “Io preferisco mille volte Simona, Perla e Sergio a tutti gli altri”, “Rido al pensiero che credano di contar qualcosa, sicuri di parlare ai lor fans che non esistono”, si legge tra i commenti.

“Non ho capito il ragionamento di Max.“È ora di giocare e sostenere chi si è fatto il mazzo anche a nome di Anita e Paolo“. Nel senso che vogliono accordarsi e nominare Greta, Federico, Sergio e Simona perché non veterani?”, si chiede un utente.