Dopo aver vinto il Grande Fratello Perla non si era ancora fatta sentire con i suoi fan. Infatti, anche se erano state pubblicate delle storie Instagram, non aveva rotto il silenzio sulle sue emozioni e su cosa si sente di dire dopo aver conquistato il successo battendo anche Beatrice in finale. A tre giorni dall’atto conclusivo del reality show ecco che ha vuotato il sacco.

Dunque, il Grande Fratello le ha dato sicuramente tanto dopo l’esperienza a Temptation Island, ma presumibilmente Perla mai si sarebbe aspettata di trionfare. Lo ha chiaramente fatto capire anche in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ma ora sul suo profilo ufficiale ha postato delle foto che la immortalano nello studio del GF e ha nominato anche il fidanzato Mirko.

Grande Fratello, le prime parole di Perla sui social dopo il successo

Si è goduta il successo al Grande Fratello, utilizzando il meno possibile i social. Ma ora Perla si è sentita forse quasi in dovere di esternare il suo pensiero, rivolgendosi direttamente ai suoi fan, che ormai su Instagram hanno raggiunto l’incredibile numero di 672mila. La vincitrice del programma Mediaset ha deciso di fare delle dediche e di parlare anche di se stessa.

Perla ha scritto: “Dedico a voi questa vittoria, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile.. senza giudicare ma cercando di comprendere. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo sofferto, abbiamo sognato.. e alla fine posso dirvi che l’amore vero è immortale.. anche se fa giri immensi, poi torna..!. Ringrazio quest’esperienza perché mi ha aiutato a superare limiti”.

E ha anche ringraziato i fan, risorsa indispensabile: “A non smettere di crederci, e che non bisogna mai aver paura di tirar fuori il carattere. Io finalmente sono serena, ho ritrovato me stessa, e non vedo l’ora di scoprire cosa la vita ha in serbo per me.. Siete stati la mia forza e lo sarete fin quando deciderete di stare al mio fianco perché, vuoi o non vuoi, ad oggi, siete la mia seconda famiglia!”.