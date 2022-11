Attimi di panico a Uomini e Donne. Sembra che Pinuccia, una delle protagoniste assolute del trono over, sia svenuta. Ma cosa è successo veramente? Secondo le anticipazioni che stanno emergendo in queste ore e che andranno in onda nei prossimi giorni, sembra che l’anziana abbia ‘finto’ una malessere dopo una brutta discussione con Tina Cipollari. A rivelarlo è la pagina “Uomini e Donne Classico e Over” che racconta di una Pinuccia a terra. Sembra tuttavia che la donna abbia finto di svenire e che non ci sia nulla di vero in tutto questo teatrino, ma non tutti sono d’accordo.

La notizia è stata poi confermata anche da Tv Blog: “Tina Cipollari, invece, ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire, rendendo necessario l’intervento della conduttrice“. Tutto qui quindi, Pinuccia voleva solo dare un po’ di spettacolo e farsi soprattutto aiutare da Maria De Filippi: missione riuscita. In questa puntata, raccontano sempre le anticipazioni, sono anche tornati anche Ida e Alessandro per raccontare il loro rapporto fuori dal programma.

Attimi di panico a Uomini e Donne

Si legge sul sito: “Ida e Alessandro sono stati ospiti in studio per raccontare della loro frequentazione. Tra i due prosegue molto bene e raccontano di essere tornati dopo una vacanza di tre giorni insieme! Gemma è uscita con Mario, uno dei cavalieri. Ma in studio sono nate un sacco di discussioni per via di una telefonata”.

Non è finita: “Trono Classico: Finalmente il bacio tanto atteso fra Federico e Carola. Lei ha chiesto scusa al tronista organizzando per lui un’esterna in studio. Facendogli trovare un mega panda (peluche) chiedendogli scusa. Dopo il chiarimento è avvenuto il bacio. Federico ha portato in esterna anche Alice ( fatta dopo quella di Carola). Alice ha notato che lui era distaccato. Non si sono baciati”.

via anticipazioni di #UominieDonne pic.twitter.com/CGlIE3AUnR — Boomerissima 💣 (@Boomerissima) November 22, 2022

E ancora: “Trono di Lavinia: aveva a disposizione un’esterna e cv l’ha fatta con Alessio Campoli. Lui l’ha portata nel luogo simbolo della sua adolescenza. I due parlano e si abbracciano. Alessio il biondo è andato in camerino da lei. Lavinia ha tentato di provocarlo per vedere reazioni cercando un suo bacio. Ma l’ha avuto solo a stampo perché Alessio se n’è voluto andare”.

