Bufera a Uomini e Donne su Gianni Sperti. L’opinionista del programma in onda su Canale 5 è stato messo nel mirino, dopo l’ultima puntata trasmessa nel pomeriggio di martedì 22 novembre. C’è stato infatti un momento di grandissimo scontro con un altro protagonista del dating show di Maria De Filippi, ma il pubblico si è mostrato molto stanco del pugliese ed è partito un tam tam mediatico che si è scatenato sul web. Una situazione che ha davvero fatto discutere migliaia e migliaia di persone.

Dunque, a Uomini e Donne in tanti si sono schierati contro Gianni Sperti. Intanto, parlando di UeD, recentemente Riccardo Guarnieri ha detto a proposito di Ida Platano: “Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso. La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti. Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte”.

Nella puntata di Uomini e Donne Gianni Sperti è stato attaccato da un volto della trasmissione, che ha detto: “Sono dieci anni che fai l’opinionista e non ne dici una buona”. Una frase che inevitabilmente ha fatto arrabbiare l’opinionista, ma il colpo di scena è arrivato dall’esterno come riferito dal sito Blastingnews. Infatti, gli utenti di Twitter si sono schierati apertamente contro l’ex ballerino e hanno invitato Maria De Filippi a prendere una decisione drastica, cacciandolo immediatamente dallo studio.

Questi alcuni dei principali commenti contro Gianni Sperti, che è stato criticato aspramente ma non solo, visto che è stato fatto anche il nome di colui che vorrebbero al suo posto: “Al posto di Maria io valuterei Armando Incarnato come nuovo opinionista al posto di Gianni”, “Facciamo una petizione: quando e se Armando uscirà dalla trasmissione, possiamo metterlo come opinionista al posto di Gianni? Sperti ormai ha fatto il suo tempo ed è ora di cambiare”, “Cacciate Gianni e mettete Armando come opinionista. Sperti ha stancato”.

Armando vs Gianni

“SONO 10 ANNI CHE FAI L’OPINIONISTA E NON NE DICI UNA BUONA”



OH MY GOOOOOOOD#uominiedonne pic.twitter.com/mJkpZLnd1F — Boomerissima 💣 (@Boomerissima) November 22, 2022

Ad aver avuto uno scontro con Gianni Sperti è stato Armando Incarnato, che è stato adesso designato come ipotetico successore dell’opinionista. Difficile ipotizzare una simile decisione imminente da parte della produzione, ma queste critiche non saranno comunque state digerite dal collega di Tina Cipollari.