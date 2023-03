GF Vip 7, quando va in onda la prossima puntata? Novità importanti sul reality condotto da Alfonso Signorini che si appresta ad entrare nella fase conclusiva. L’ultimo appuntamento è previsto per lunedì 3 aprile quando si conoscerà il nome del vincitore. Intanto, oltre ad Oriana Marzoli, ci sono già i nomi dei primi finalisti. Sicuramente in finale ci saranno Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà.

Il quarto finalista sarà scelto tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. In attesa di capire chi sarà a spuntarla tra loro e soprattutto dell’ultimo attesissimo appuntamnto nelle ultime ore è arrivata la decisione di Mediaset. A quanto pare la scelta è ufficiale stando a quanto riporta anche la guida tv dei programmi del Biscione.

La decisione Mediaset sugli ultimi appuntamenti del GF Vip

Proprio in queste ore è arrivata la decisione dei piani alti di Mediaset: il Grande Fratello non andrà più onda il giovedì. Quindi in questa settimana il pubblico vedrà Oriana e gli altri soltanto il lunedì, mentre ovviamente c’è la possibilità di vedere la diretta sui canali Mediaset dedicati. Dunque il prossimo appuntamento sarà direttamente quello di lunedì prossimo, 27 marzo 2023.

Continuano a far discutere, intanto, le parole usate da Daniele Dal Moro che ha pesantemente attaccato Alfonso Signorini e il GF Vip. Tutto è nato quando il conduttore ha spiegato perché è stato cacciato Daniele: “La tua reazione – riferendosi a Oriana – non è stata quella di una persona che stava scherzando. Lui si è fatto insistente a toglierti il trucco e hai detto: ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male’. Quelle immagini erano bruttissime“.

“La mia voglia di sfondare quella ca*** di porta rossa e piombare in casa. Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine”. Queste le accuse di Daniele Dal Moro che ha lasciato intendere che dietro la sua squalifica ci sia qualcos’altro che però non è stato rivelato. Ci penserà lui stesso a renderlo noto magari con un altro video sui social?

