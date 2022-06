“Avete saputo la novità?”. Stefano De Martino, gioia incontenibile: il momento è arrivato  

Stefano De Martino, la Rai punta forte su di lui. Per l’attuale compagno di Belen Rodriguez non stanno certo mancando le soddisfazioni. Negli anni l’ex ballerino si è guadagnato sempre più ampio favore di pubblico e notorietà ed è approdato in Rai per condurre diversi programmi. Tra questi Made in Sud, La Notte della Taranta, il Festival di Castrocaro nel 2019 e nel 2022 Stasera tutto è possibile insieme a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.



Sempre nel 2022 Maria De Filippi lo richiama al serale di Amici nella veste di giurato insieme a Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, ma nel frattempo Stefano De Martino guadagna anche grazie ad altri lavori. Il marito di Belen Rodriguez è infatti modello e collabora con diversi marchi di moda, è il volto di diverse campagne pubblicitarie e non disdegna le sponsorizzazioni sui suoi account social, dove è seguito da milioni di follower, e le serate in discoteca come deejay.





Stefano De Martino, la Rai punta su di lui: guiderà nuovi programmi



A dargli il trampolino di lancio è stato Bar Stella, il programma da lui ideato e condotto. Un varietà che dalla durata di 90 minuti circa nel quale si alternano chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni ricreando l’atmosfera familiare come quella del vero Bar Stella. Che cos’era? Il bar di famiglia fondato cento anni prima dal bisnonno di De Martino e dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. (Leggi anche “Sì, lo voglio”. Stefano De Martino, bomba: in diretta arriva un annuncio top)



Insomma il lavoro va a gonfie vele tanto che alcuni giornali di gossip rivelano come: “Il direttore dell’intrattenimento Rai Stefano Coletta punta tutto su Stefano De Martino”. Per lui sono pronti ben quattro appuntamenti da oggi in poi. Il primo è come già detto il Tim Summer Hits con Andrea Delogu: insieme presenteranno i cantanti sul palco del festival estivo.



Nei giorni scorsi inoltre Il Fatto Quotidiano ha anticipato l’arrivo di un nuovo show di Stefano De Martino. Si tratta di un format che arriva dagli Stati Uniti d’America e andrà in onda a settembre, ma per ora non si sa altro. Bravo nel lavoro e fortunato in amore tra lui e Belen Rodriguez ecco il primo bacio. A immortalare il primo bacio ufficiale tra Belen e Stefano sono stati i paparazzi del settimanale Chi. Una passeggiata tranquilla al parco, poi la panchina e scocca la teneezza: “Finalmente il bacio. Un nuovo giuramento d’amore“, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

“E vai, finalmente”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è successo. E ora tutto cambia