Sossio Aruta e Ursula Bennardo, clamoroso scoop. Riflettori accesi sull’ex calciatore e il futuro sentimentale della coppia ex UeD. Nozze in vista? Il pubblico pensava di si, e invece qualcosa non è andato come previsto.

Sossio Aruta e le nozze con Ursula Bennardo, ma quando arriverà il grande giorno? La proposta, per inciso, c’è stata e l’ex UeD avrebbe anche risposto di ‘si’, ma poi una serie di incomprensioni avrebbero ribaltato la situazione.

Sossio Aruta e le nozze con Ursula Bennardo: salta tutto. Clamoroso scoop

Mai parlato di una crisi in corso, o meglio, Ursula intervistata da The Pipol non avrebbe usato questo termine per definire un periodo di coppia andato incontro a qualche piccolo ostacolo da superare. Talmente piccolo al punto da cancellare le nozze. “Sì, mi ricordo bene quel giorno. Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”.

“Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”, ha aggiunto Ursula Bennardo nel corso della stessa intervista. (Sossio Aruta e Ursula Bennardo, bufera sulla coppia: “Ma come fate, senza vergogna”).

Ebbene si, l’ex cavaliere ci sarebbe rimasto male: “No l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione“.

“In questo momento penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa. Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda. Ma per me, quando ci penso? Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no“, ha concluso Ursula lasciando tutti di sasso.