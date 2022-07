Sossio Aruta in vacanza travolto dalle critiche. Ha fatto scalpore pochi giorni fa l’appello dell’ex cavaliere di Uomini e Donne per trovare un lavoro. Sossio, dopo aver fatto il calciatore nei campionati dilettantistici ha deciso di cambiare ruolo, sempre rimanendo sui campi di calcio. Ha infatti deciso di vestire i panni di allenatore. Per farlo, però, ha chiesto un aiuto sui social.

“Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram – ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato e spostarmi ovunque”.





L’appello di Sossio, gli hater e la replica agli insulti

Un appello che ha provocato un’ondata di insulti e offese, tanto che Sossio Aruta ha replicato: “Ancora una volta è stato strumentalizzato un mio pensiero. Che ignoranti, sto bene per vostra sfortuna. Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto e senza via d’uscita. Siete come il letame…”. Non è passato molto tempo ed ecco una nuova polemica sulla coppia.

Nei giorni scorsi Sossio Aruta è comparso con Ursula Bennardo in vacanza in alcune foto pubblicate su Instagram. E i follower non hanno perso l’occasione per criticarlo: “Ma come…. Sossio fa appelli che cerca lavoro e poi… Sempre in vacanza! Senza parole! Quanta finzione“. Un altro utente ha scritto: “Sempre una bella donna, ma Sossio che è disperato a trovare lavoro l’hai lasciato a casa a cercare su indeed?”.

La notizia di essere stato licenziato è ormai dell’anno scorso quando Sossio si sfogò sul magazine di UeD: “Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”. Quindi l’appello per trovare un posto come allenatore e le repliche degli hater. Ora una nuova polemica dopo le foto in vacanza, ma stavolta Sossio ha scelto di non rispondere alle critiche. Almeno per ora…

