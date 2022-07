Sossio Aruta, nuova vita per il cavaliere di Uomini e Donne. Nei mesi scorsi è stato sotto i riflettori per gli alti e bassi con la sua compagna Ursula Bennardo che non hanno convinto del tutto i fan. Molti quelli che li hanno accusati di sventagliare crisi inesistenti per tornare ad avere un posto nei quotidiani di gossip e sui siti specializzati. Accuse rispedite al mittente come gli insulti che più volte Ursula Bennardo aveva ricevuto sui social da chi sottolineava un cambiamento fisico significativo. Ursula aveva fatto chiarezza anche sulla loro storia.



“Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto Ursula Bennardo -. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”.

Sossio Aruta, nuova vita: sogna un futuro nel mondo del calcio



“Quando si è fidanzati e si litiga ognuno poi torna a casa sua, mentre quando si vive insieme bisogna cercare di vivere le giornate al meglio e lui ha un carattere particolare. Però si sta ammorbidendo”. Ammorbidendo ma senza dimenticare la sua passione per il calcio, del quale Sossio vorrebbe fare il suo lavoro ancora. Sossio Aruta, nato a Castellammare di Stabia nel 1970, ha giocato fino a 50 anni, ultimo tesseramento ufficiale quello con il Casalnuovo (Promozione campana) nella stagione 2020-21. (Leggi anche “Ida finirà così”. UeD, l’ex protagonista non risparmia la dama bresciana: è tutto chiaro)



Uno sforzo di longevità spinto dalla cura del fisico e dall’amore per il calcio, dall’obiettivo dei 400 gol in carriera (superata quota 380, lo stop dei campionati per il Covid ha un po’ frenato la rincorsa) e anche dall’opportunità di guadagnare qualcosa con gli ultimi rimborsi. Ma non gli basta. Ora vuole passare dall’altra parte della barricata. L’ex volto di Uomini e donne, dopo una lunga carriera come calciatore, ha annunciato di essere pronto a tornare sui campi di calcio ma, questa volta, nelle vesti di allenatore.



“Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram–, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato e spostarmi ovunque”.

