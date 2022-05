Uomini e Donne Ursula Bennardo critica Ida Platano. Parole forti che arrivano dopo l’ennesima lite tra la dama bresciana e Riccardo Guarnieri contro il quale, ieri, si era scagliata anche Tina Cipollari. “È un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo”. “Sei un farabutto” ha tuonato Tina rivolgendosi direttamente a Riccardo, che era rimasto da solo a centro studio. Poi ancora Tina: “Conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te”.



E ancora: “L’hai invitata a uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa. Invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato. Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa”. Nel frattempo Riccardo Guarnieri ha parlato a Uomini e Donne Magazine e ha rivelato il motivo per cui per lui è difficile lasciarsi andare.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo critica Ida Platano: “Non ci siamo”



Il tutto è da ricercare nella separazione tra i suoi genitori: “Credo che il mio essere complicato in amore derivi da quell’esperienza. Non è bello sentire i genitori discutere”. Riccardo Guarnieri, parlando della sua famiglia, che adora, e delle poche ex che ha portato a conoscere la sua amata mamma, ha riacceso con una frase le speranze dei fan che lo vorrebbero di nuovo insieme alla dama Ida Platano.



Il cavaliere ha detto che “penso ancora che sia quella giusta per me” e che la considera, oltre a una donna straordinaria, anche una mamma insuperabile. A tal proposito, ieri, sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne, sono apparsi alcuni commenti dell’ex dama del trono over, Ursula Bennardo che proprio nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto il papà della sua ultimogenita, Sossio Aruta.



“Purtroppo l’amore non basta – ha scritto la Bennardo – Ci sono problemi caratteriali, di comunicazione e comportamentali che mai potranno capirsi, perché sono opposti”. A creare polemiche però sono stati altri commenti dell’ex dama, che si è scagliata apertamente contro il comportamento di Ida.

“Siamo persone molto diverse, lei parte a mille…Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte…”. Ha spiegato l’ex dama di Uomini e Donne. “Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso…”.

