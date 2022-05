Uomini e Donne, Tina Cipollari difende Ida Platano e attacca Riccardo Guarnieri. Un colpo di scena incredibile che lascia di sasso i fan del programma. Tina Cipollari infatti non è mai stata tenera con la dama bresciana ma stavolta ha cambiato bersaglio. È successo nella puntata di oggi 26 maggio proprio mentre Ida Platano è sommersa dalle ritiche per l’annunciata ospitata a Verissimo davanti ai microfoni di Silvia Toffanin. “Con la notizia di Ida a Verissimo possiamo dare ufficialmente conclusa l’era di Gemma, che quindi può entrare nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre”.



E ancora: “Ida Platano ospite a Verissimo. Ormai è diventata peggio di Gemma Galgani, non ce la toglieremo mai di torno”. Verissimo ha invece annunciato così la presenza di Ida Platano: “Lei è una delle donne più amate del trono over di Uomini e Donne. Sabato, per la prima volta a Verissimo, Ida Platano”. E ora non resta da fare altro che attendere la messa in onda della puntata del 28 maggio per comprendere cosa rivelerà alla Toffanin.





Uomini e Donne, Tina Cipollari difende Ida Platano



Intanto a lanciare la bomba di pensa Tina Cipollari. Dopo essersi assentata per tre giorni, il 26 maggio Tina Cipollari è riapparsa negli studi di U&D più carica che mai. Un’assenza che aveva di fatto creato un caso e poi chiarito. Dietro la scelta di Tina Cipollari di non essere presente in studio non c’entravano nulla Ida Platano e Riccardo Guarnieri e non ci sono state problematiche nemmeno con la padrona di casa.



Solo problemi tecnici insomma. Tornando a Ida, Tina ha attaccato Riccardo Guarnieri. “È un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo”. “Sei un farabutto” ha tuonato Tina rivolgendosi direttamente a Riccardo, che era rimasto da solo a centro studio. Poi ancora Tina: “Conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te”.



E ancora: “L’hai invitata a uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa. Invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato. Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa” ha concluso Cipollari tra gli applausi dei presenti.

