Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island e ormai volto della tv e dei social, è uno dei pupi della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, tornato in televisione sotto la guida di Barbara D’Urso.

La conduttrice è al timone del programma in onda su Italia Uno e con una nuova veste, quella tra reality show e format come lo abbiamo sempre conosciuto, con le pupe e i pupi, i secchioni e le secchione pronti a vivere insieme e vivere due mondi completamente diversi. La scorsa settimana Francesco Chiofalo è stato un grande protagonista della puntata e ha avuto modo di raccontare la difficile battaglia contro il tumore.





Francesco Chiofalo, Ursula Bennardo lo attacca sui social

A dargli forza anche la mamma, intervenuta in diretta per sostenerlo: “Lui ebbe un incidente per il quale cadde in strada. Per prassi arrivò un’ambulanza e gli fecero una tac perché aveva battuto la testa. Gli dissero che aveva una macchia nera abbastanza grossa. Dissero: probabilmente è un tumore”, ha raccontato la Fortuna, mamma del pupo.

“Ora purtroppo ne ha un’altra dietro al naso e dovrà operarsi. Non è urgente”, ha spiega la mamma, che poco dopo ha fatto una sorpresa in studio e ha potuto riabbracciare il figlio. “Spero che tu sia orgogliosa di me, mamma. Cerco di essere un bravo ragazzo. Non sono stato un figlio perfetto. Ho cercato di seguire i tuoi insegnamenti, anche se purtroppo non sempre ci sono riuscito”, ha detto commosso.

A una settimana dalla messa in onda della puntata, un’ex concorrente di Temptation Island ha svelato un aneddoto e ha attaccato Francesco Chiofalo. Stando alla Instagram Story pubblicata da Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne, ai tempi di Temptation Island Chiofalo le avrebbe raccontato che la madre era morta: “A me Francesco Chiofalo a Temptation Island raccontò di non avere la mamma e di essere lui ad occuparsi della sorella (e tante altre cose sulla sorella!)” ha scritto Ursula Bennardo.

