Caos a ‘La Pupa e il Secchione’. A dare la notizia è stata Barbara D’Urso, la quale ha preannunciato che il pubblico vedrà un duro scontro tra due protagonisti della trasmissione, ovvero Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. La puntata dunque si preannuncia molto scoppiettante e c’è grande curiosità per vedere tutto nella serata del 29 marzo. Non sono mancate anche le lacrime, infatti Onestini non è riuscito a trattenersi dopo tutto quello che è successo nella villa.

Intanto, prima di raccontarvi tutto su Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, a ‘La Pupa e il Secchione’ nelle anticipazioni è stato riferito che “il suo ingresso promette scintille”. E sarà davvero proprio così, visto che la nuova concorrente de ‘La pupa e il secchione’ è Elena Morali, che già in passato partecipò a questo reality show, e che sostituisce Flavia Vento. Inoltre, stando a quanto riportato da ‘La Nostra Tv’ in queste ore, pare che avranno luogo anche degli scontri verbali molto duri tra Guenda Goria e Mila Suarez.





Dunque, come spiegato da Barbara D’Urso nella giornata del 28 marzo durante ‘Pomeriggio Cinque’, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini hanno avuto una fortissima discussione all’interno della residenza de ‘La Pupa e il Secchione’. Già su Twitter la conduttrice aveva scritto: “Prima anticipazione di domani…Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro…”. Poi nel programma di Canale 5 ha aggiunto qualche ulteriore dettaglio.

Dunque, Barbara D’Urso ha esclamato: “C’è stata una litigata tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini nella villa de la Pupa e il Secchione Show. Domani sera dovranno risolvere quello che è successo. Lo scontro è stato molto, molto forte, diciamo tanto strong. Poi Gianmarco si è anche messo a piangere. Questo non significa debolezza o fragilità, perché un uomo può piangere ed è soltanto segno di sensibilità. Si passerà dalla lite al crollo di Gianmarco e domani capirete il perché della lite e del pianto”.

E queste sono state le reazioni di alcuni utenti che seguono Barbara D’Urso su Twitter: “Basta che ci dai Soleil in prima serata, chissenefrega di Gianmarco Onestini”, “Siamo curiosi di sapere cosa sia successo tra Gianmarco e Francesco”. Non resta che aspettare il prossimo appuntamento per vedere chiaramente e capire le ragioni che hanno spinto i due a battibeccarsi.

