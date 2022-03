“Al posto di Flavia Vento”. La pupa e il secchione, la nuova arrivata promette di ‘spaccare’

Ora non ci sono più dubbi, infatti è stato svelato il nome di colei che prenderà il posto di Flavia Vento a ‘La pupa e il secchione’. La conduttrice Barbara D’Urso aveva dato qualche indicazione nel corso della puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ di venerdì 25 marzo ed era uscito soprattutto un nome. Invece non si tratta di lei, ma di un altro personaggio televisivo molto atteso. Non a caso le previsioni fanno riferimento a vere e proprie scintille che si innescheranno nel reality show di Italia 1.

Carmelita aveva precisamente detto su ‘La pupa e il secchione’: C’è Mumi disperato per i corridoi della villa. Ovviamente lui non lascia il programma e quindi non rimarrà solo. Infatti per Aristide è in arrivo un’altra pupa. E no, non si tratta di Paola Caruso, ma proprio un’altra. L’identità la sveleremo martedì in puntata, ma posso darvi degli indizi. Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv. Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte.





Adesso sono emerse le anticipazioni su ‘La pupa e il secchione’, in riferimento al terzo appuntamento in programma martedì 29 marzo. Ricordiamo che tra l’altro che in un primo momento Mediaset aveva deciso di rinviare la puntata al primo aprile, visto che si ipotizzava la possibilità che la nazionale italiana di calcio potesse disputare la finale con il Portogallo o la Turchia per qualificarsi ai Mondiali. Ma la clamorosa eliminazione con la Macedonia del Nord ha fatto cambiare i piani anche al ‘Biscione’.

Nelle anticipazioni è stato riferito che “il suo ingresso promette scintille”. E sarà davvero proprio così, visto che la nuova concorrente de ‘La pupa e il secchione’ è Elena Morali, che già in passato partecipò a questo reality show. Inoltre, stando a quanto riportato da ‘La Nostra Tv’ in queste ore, pare che avranno luogo anche degli scontri verbali molto duri tra Guenda Goria e Mila Suarez. Poi la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria avrà un altro battibecco pure con Vera Miales.

Elena Morali è nata il 28 gennaio del 1990 ed è un personaggio televisivo, modella e influencer. Lei è balzata agli onori del gossip anche grazie alla sua relazione sentimentale, avuta con il comico Gianluca Fubelli, conosciuto da tutti come Scintilla. Ma ha avuto anche storie d’amore con il figlio di Umberto Bossi, Renzo, con Guè Pequeno e Mario Balotelli. E ora starebbe ancora insieme a Luigi Mario Favoloso.

“Mediaset ha deciso”. Colpaccio di Barbara D’Urso, a La Pupa e il Secchione non era mai successo