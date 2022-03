“Mediaset ha deciso”. Colpaccio di Barbara D’Urso, a La Pupa e il Secchione non era mai successo

Novità in vista per La Pupa e il Secchione, lo show condotto su Italia 1 da Barbara D’Urso. Non si tratta solo delle dinamiche del programma che iniziano a dipanarsi tra i protagonisti. Barbara D’Urso ne ha parlato durante l’approfondimento di Pomeriggio 5. “Ci sono delle novità su Mila Suarez che ha fatto un confessionale molto particolare a La Pupa e il Secchione 2022. Voi sapete che Mirko sta per sposarsi con Guenda Goria. Mila sta seducendo Mirko, ma attenzione, perché lei sostiene che lui sia molto attratto”.

“Guenda non credo sarà molto felice di quello che sentiremo. Perché la pupa sostiene che Mirko mentre sono a letto, lui le prende la mano. Pare che la mattina lei si svegli con lui addosso che le tiene la mano. Questi sono chiusi da settimane, dormono insieme, lui sta molto attento ad evitare di ingelosire Guenda, ma non è facile. Perché stai a letto con una bella ragazza… potrebbe esserci una sorta di cedimento, ma io spero che non ci sia”, ha aggiunto la conduttrice de La Pupa e il Secchione 2022.





Ora arriva una novità anche per quanto riguarda la programmazione. Il portale Davide Maggio riferisce che lo show di Barbara D’Urso approda su Canale 5 dopo la puntata de L’Isola dei Famosi: “La Pupa e il Secchione Show sbarca su Canale 5 – scrive DavideMaggio.it -. Nessuna promozione lampo per Barbara D’Urso, però. In un’ottica di gioco di squadra, l’ammiraglia Mediaset ospiterà delle pillole del programma. Lunedì e giovedì notte, La Pupa farà il suo debutto sull’ammiraglia potendo contare sull’importante traino dell’Isola dei Famosi (ieri ha chiuso con oltre il 20%, lunedì oltre il 26%)”.

“L’orario indicato dalla guida tv, per la partenza delle pillole, è l’1.22, con il programma della Blasi che chiuderebbe in leggero anticipo rispetto ai primi due appuntamenti – prosegue il portale -. Per La Pupa e il Secchione Show, alle prese con un calo d’ascolti tra prima e seconda puntata, è un modo per rendersi visibile al pubblico dei reality. Allo stesso tempo perché non ampliare lo spazio su Italia1? Attualmente è in onda con una breve striscia alle 13, che riprende i contenuti della prima serata”.

Nel frattempo una delle pupe ha deciso di abbandonare il gioco. Si tratta di Flavia Vento che dopo otto giorni ha detto basta. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa venerdì 25 marzo, Barbara D’Urso ha ufficializzato il ritiro di Flavia Vento: “Si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione, in realtà, non è la mancanza dei suoi cani. Ho tentato di tutto. I motivi poi li spiegheremo martedì. Non sono arrabbiata, perché come fai ad arrabbiarti con Flavia”. Poi ha annunciato: “Martedì faremo entrare una nuova Pupa”. E già si fa il nome di Francesca Cipriani.

