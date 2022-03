Il grande ritorno di Alvin all’Isola dei Famosi 2022. Lunedì sera, 21 marzo, Ilary Blasi ha inaugurato la sua seconda edizione del reality facendo ovviamente le presentazioni e dopo aver salutato i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, si è subito collegata con l’Honduras e dunque con il suo inviato, che come fanno per tradizione i naufraghi, si è tuffato in mare dall’elicottero.



Ad Alvin il compiuto che fu di Stefano De Martino e Massimiliano Rosolino, anche se per lui non è nuovo nel ruolo da inviato dell’Isola dei Famosi: essere “gli occhi e le orecchie” della conduttrice in Honduras e guidare i naufraghi in questa avventura fatta di insidie, sfide e sacrifici.







Alvin, “quanti soldi prende all’Isola dei Famosi 2022”



Dopo la prima puntata, che è stata seguitissima dal pubblico di Canale 5, si è molto parlato del ricordo di Rossano Rubicondi stoppato proprio da Alvin per questioni di tempistiche. Nel 2008 Vladimir Luxuria aveva partecipato come concorrente proprio insieme al 49enne scomparso improvvisamente a ottobre scorso e in diretta ha voluto omaggiarlo.



“Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è, Rossano Rubicondi”, ha detto l’opinionista commossa ma dall’Honduras, anche a causa di un ritardo di trasmissione, Alvin ha interrotto l’applauso del pubblico e tagliato corto: “Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti”. Ora un’indiscrezione. Un classico in fatto di reality: la questione compensi. Quanti soldi prenderà Alvin?

Non ci sono indicazioni ufficiali ma come si legge sul sito Funweek c’è chi ipotizza che all’inviato dell’Isola dei Famosi 2022 da contratto spetti lo stesso cachet di Rosolino. Dunque, stando a queste voci, dovrebbe percepire un compenso di circa 30mila euro per l’intera durata del programma. Se si pensa a quella di Ilary Blasi che, sempre stando alle indiscrezioni, si aggirerebbe sui 50mila euro ma per ogni puntata quella dell’inviato è inaspettata.