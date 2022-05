Sossio Aruta e Ursula Bennardo, aria di crisi di coppia. Indizi sparsi farebbero pensare al raggiungimento del capolinea proprio dopo pochi mesi dal loro ritorno nello studio televisivo di UeD. Aria di crisi anche alla fine dello scorso anno poi risolta quando i due hanno deciso di tornare a farsi vedere uniti e felici su Instagram.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo lasciati. Questo è quanto si sta vociferando tra i fan che hanno raccolto alcuni indizi lasciati dai diretti interessati sui rispettivi profili social. Un primo esempio? Proprio su Instagram Story Sossio Aruta avrebbe scritto: “Tutto ha un inizio e una fine”, a corredo di una foto che ritrae una fiamma. (Sossio Aruta, appello disperato).





E non solo questo. Infatti sembrerebbe che i due siano fisicamente distanti. Si evince dalla giornata che Ursula avrebbe trascorso a mare a Taranto in compagnia della piccola Bianca, la figlia avuta da Sossio Aruta tre anni fa.La segnalazione di oggi sulla crisi di coppia che farebbe in verità pensare a una rottura è arrivata ad Amedeo Venza.

Infatti è stato proprio l’opinionista sul proprio account Instagram ad aver colto il riferimento da parte di un utente che avrebbe sottolineato la stranezza del post di Sossio. Inoltre pare anche che Ursula Bennardo e Aruta abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Pura coincidenza o gli indizi sono fondati?

Ursula Bennardo e Sossio Aruta al momento stanno mantenendo il silenzio sulla questione di coppia nonostante siano trascorsi ben 5/ giorni dall’ultimo post che la coppia avrebbe condiviso insieme per i fan. Scatti che hanno immortalato momenti di tenerezza insieme alla piccola Bianca. Ora invece tutto sembra tacere.

