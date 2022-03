“Il matrimonio con Sossio non ci sarà”. Ursula Bennardo, bomba a pochi giorni dal ritorno a UeD

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati nei giorni scorsi a Uomini e Donne dopo le voci sulla separazione. “Io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali”, scrisse su Instagram l’ex calciatore annunciando la fine della annuncia la fine della sua relazione con l’ex dama, madre di sua figlia Bianca. Una notizia che aveva colto molti di sorpresa dal momento che i due stavano e stanno preparando il matrimonio.



Un matrimonio che probabilmente non ci sarà. A dirlo, a sorpresa, è proprio l’ex dama di Uomini e Donne al Magazine del dating. “Il matrimonio non ci sarà, è vero, almeno per il momento. Non mi sento ancora sicura e non posso fare un passo così importate, che condiziona la vita, adesso. Non vivrei quel momento con il giusto spirito. Per cui non voglio assolutamente forzarmi: finché non mi sentirò pronta e sarò felice al solo pensiero, non mi sposerò”.



“Fin da subito ha provato a modificare quel lato del suo carattere che, forse, finora mai nessuno aveva messo in discussione – ha detto la dama di Uomini e Donne . Ha capito di avere degli atteggiamenti a volte sbagliati e ha iniziato, di conseguenza, a porsi in modo più consono a un rapporto di coppia”. Ad Ursula Bennardo è stato chiesto se in amore è giusto riprovarci.







“In amore conviene sempre riprovarci per non avere rimorsi né rimpianti, ma c’è sempre un limite soggettivo e, superato quello, è meglio star soli piuttosto che subire un rapporto che ti svuota anziché arricchirti”. Il ritorno a Uomini e Donne di Ursula Bennardo non era stato semplicissimo. Alcuni hanno persino scritto “è tutta rifatta” e altri l’hanno definita “irriconoscibile”.



Ursula è sempre stata molto bella e molto concordano, ma non tutti concordano invece con i ritocchini e pensano persino che possa “rovinare il viso”. “Mi chiedete di reagire davanti a chi invece critica offende e vi dico cari amici … non c’è bisogno dica nulla , si commentano da soli ! Chi lo fa non sta bene è peccato inveire!”. E ancora, rispondendo a un hater: “Tu hai problemi come tanti come te! Pensate che un personaggio pubblico sia oggetto da giudicare!”.