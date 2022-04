In queste ore si è tornati a parlare di Sossio Aruta e Ursula Bennardo ma la notizia non è delle migliori. No, nessuna crisi per gli ex protagonisti di UeD che, anzi, sembrano più uniti e innamorati che mai dopo la breve tempesta che qualche tempo fa si è abbattuta su di loro.

A denunciare l’accaduto è proprio l’ex calciatore, che però ha dovuto usare l’account social della compagna per rivolgere un appello a tutti i suoi fan: hanno rubato il profilo Instagram di Sossio Aruta. I due hanno subito provveduto ad avvertire i follower, anche perché chi segue lui è facile che segua anche la ex dama.





Sossio Aruta, l’appello ai fan: “Aiutatemi”

Dunque Sossio ha registrato dei video tra le Stories di Ursula e spiegato nei dettagli cosa era appena successo. Ed è sembrato più che allarmato, dal momento che chi ha rubato il profilo ha cominciato a pubblicare contenuti non autorizzati e forse anche pericolosi per chi non sapendo nulla potrebbe pensare che sia lui.

“Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore – dice Sossio Aruta tra le Storie Instagram di Ursula Bennardo – Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi”.

Nelle Storie successive la coppia nata a UeD ha fatto sapere che partirà la denuncia. Poi ha parlato la compagna di Sossio Aruta, che ha condiviso un altro appello: “Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, suoi”. “Spero risolveremo quanto prima”, la conclusione.

“Fate schifo, vergogna”. Ursula Bennardo, furia dopo il ritorno a UeD: si è accorta di tutto