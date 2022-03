Nella puntata di ieri, lunedì 28 febbraio, Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono stati ospiti di Uomini e Donne. Un ritorno dopo mesi difficili, come ha spiegato lei stessa. “Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto Ursula Bennardo -. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”.



“Quando si è fidanzati e si litiga ognuno poi torna a casa sua, mentre quando si vive insieme bisogna cercare di vivere le giornate al meglio e lui ha un carattere particolare. Però si sta ammorbidendo”. Chi non si ammorbidisce sono gli haters che hanno preso di mira Ursula Bennardo. Alcuni hanno persino scritto “è tutta rifatta” e altri l’hanno definita “irriconoscibile”. Ursula è sempre stata molto bella e molto concordano, ma non tutti concordano invece con i ritocchini e pensano persino che possa “rovinare il viso”.



La risposta di Ursula Bennardo non si è fatta attendere. “Quattro anni … 🤍. Emozionarmi sempre più anziché sempre meno … È uno studio magico per noi , troppi affetti troppi ricordi 🤍. Grazie a tutti per l’affetto , messaggi , storie e tantissime parole belle 🤍 Vorrei potervi abbracciare tutti. Promesso non mancheranno gli aperitivi ovunque andrò 🌸🌸🌸”.







Poi è arrivata la frecciata di Ursula Bennardo: “Mi chiedete di reagire davanti a chi invece critica offende e vi dico cari amici … non c’è bisogno dica nulla , si commentano da soli ! Chi lo fa non sta bene è peccato inveire!”. E ancora, rispondendo a un hater: “Tu hai problemi come tanti come te! Pensate che un personaggio pubblico sia oggetto da giudicare!”.



Che schifo e non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante, purtroppo la cattiveria esiste e siete voi” Ursula Bennardo è una furia per queste critiche, che spesso sono cattiverie e non solo pareri o gusti personali di chi guarda un programma. “Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini! Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo!”