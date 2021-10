Per settimane non si è fatto che parlare di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia nata a UeD, che da tempo si diceva pronta al matrimonio, è scoppiata all’improvviso. I due ex protagonisti del trono over e di Temptation Island Vip sembrava volessero lasciarsi per sempre dopo un forte litigio per cui la dama aveva aveva invitato il cavaliere a lasciare la casa di Taranto dove ormai convivono da anni con il frutto del loro amore, Bianca.

A quel punto Sossio Aruta ha colto l’occasione per annunciare la rottura sui suoi canali social. Un gesto forse istintivo, quello di pubblicare un breve ma eloquente post sull’addio appena avvenuto con Ursula Bennardo, che ha deluso molto la mamma di sua figlia, che ancora non aveva rivelato dell’accaduto nemmeno ai suoi parenti. Dunque tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembrava quindi si fosse arrivati a un punto di non ritorno. E invece, notizia di poche ore fa, dopo questo momento difficile c’è stato il ritorno di fiamma tra gli ex volti di UeD.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’annuncio

Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembra essere tornato finalmente il sereno: sono tornati insieme. L’annuncio sul ritorno ufficiale arriva tra l’altro in un giorno speciale, quello del secondo compleanno della piccola Bianca. Forse è stata proprio la bambina ad aver riunito i due, che hanno condiviso sui rispettivi profili social le foto della festa e anche quella del bacio.







“Uniti, speriamo per sempre”, scrivono entrambi sul social, con un palloncino a forma di cuore che fa da cornice a un loro bacio. Insomma, dopo questo periodo di forte crisi splende di nuovo il sole su questa coppia che in questi anni tra alti e bassi, proposta di matrimonio e dolce attesa annunciate in studio ha tanto appassionato il pubblico di Maria De Filippi.

Dopo la fortissima lite la separazione, che aveva portato Sossio Aruta e Ursula Bennardo a pensare di annullare l’organizzazione del loro matrimonio, più volte rimandato per la pandemia. Lui, che ha avvertito molto la mancanza della figlia Bianca e con il passare del tempo anche quella della sua compagna, si è detto pronto a rimediare ai suoi errori e a riconquistare Ursula. E adesso, dopo la recente intervista di lui a UeD Magazine è arrivato il lieto fine.