“Pazza di Pier Silvio”. Verissimo, clamoroso fuori programma in diretta: l’ospite gela Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, imbarazzo in studio a Verissimo. Ospiti che si raccontano in una chiave di lettura del tutto esclusiva nel salotto televisivo di Verissimo. E tra ironia e battute è accaduto anche a Victoria Cabello che ha portato la conduttrice del talk show ad ammettere di provare una gelosia. Tirato in ballo, il marito Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin gelosa del marito. Amore, complicità ma anche qualche gelosia che non si può che ammettere. In fondo non c’è nulla di male nel farlo con il sorriso sulla bocca. La conduttrice lo avrebbe ammesso davanti al racconto di Victoria Cabello.





Silvia Toffanin gelosa del marito Pier Silvio Berlusconi. Lo rivela a Verissimo davanti a tutti

“Io ho questa cosa singolare, se c’è un pirla nel raggio di cento chilometri, io lo individuo e mi ci fidanzo. Sbagliando. Ovviamente poi va tutto a rotoli”, confida al pubblico di Verissimo Victoria Cabello, il cui cuore al momento resta libero. (Silvia Toffanin, la sorpresa per il marito Pier Silvio Berlusconi lascia senza parole).

“Adesso ho deciso di cambiare strategia, appena individuo il pirla nel raggio di cento chilometri, mi fidanzo con quello di fianco”, ha aggiunto Victoria ridendo. Poi la domanda imbarazzante rivolta alla conduttrice in persona.

“Silvia ti posso confessare una cosa? Da piccola io guardavo Drive In ed ero pazza di Pier Silvio. Dov’è Pier Silvio? Ho limonato chiunque tranne lui” ha affermato Victoria Cabello suscitando sorrisi nel pubblico. Applauso di incoraggiamento che ha dunque spinto Silvia Toffanin a rivelare la sua gelosia.

“È a casa, a lavoro. No lui no, non si può toccare… lascialo stare…”, ha risposto Silvia Toffanin, poi il commento di Victoria: “Secondo me la Toffanin mi aspetta qui dietro…”, “Brava, appunto. Sono un po’ gelosa… leggermente”, ha concluso la conduttrice ridendo.

