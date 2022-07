“Un super regalo!”. Pier Silvio Berlusconi senza parole per la sorpresa di Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa di Silvia Toffanin. Vita privata di coppia che difficilmnete va incontro al clamore mediatico. Tra rare foto di famiglia condivise sui social e discrete dichiarazioni che riguardano la relazione d’amore, i due riescono comunque a essere una delle coppie più apprezzate e seguite. Se poi accadono anche le sorprese, la notizia è fatta.

Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa di Silvia Toffanin più che riuscita. La conduttrice di Verissimo non poteva che pensare a un super regalo in occasione del 53esimo compleanno di Pier Silvio Berlusconi. E diciamo che non è stato poi così tanto difficile riuscire a ‘intercettare’ la sorpresa giusta e colpire nel segno.





Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa di Silvia Toffanin per il compleanno

Un regalo abbastanza costoso, ma per la grande occasione non si bada mai a spese. Come forse molti sanno Pier Silvio Berlusconi è un grande appassionato di motori e per il compleanno Silvia Toffanin non poteva che regalare una macchina d’epoca. Come ha riportato Chi, si tratterebbe di una automobile vintage, nello specifico una Mini Moke, modello decapottabile con tettuccio apribile. (Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, il colpo di scena).

Sorpresa pù che gradita per Pier Silvio Berlusconi, con il modello conosciuto dai più appassionati del settore con il nome di “spiaggina“, messa sul mercato in versione elettrica. Curiosi si conoscere il valore del pezzo raro di collezionismo? Anche se è difficile quantificare con esattezza, pare che sul web la versione base costi intorno ai 20mila euro.

Ma tutto cambia se la versione è quella elettrica, infatti in questo caso il prezzo raddoppia e ha un valore stimato intorno ai 40mila euro. L’amministratore delegato di Mediaset è subito salito a bordo della sua nuova automobile per godere del regalo della dolce amata con cui ha poi proseguito nei festeggiamenti, ovviamente riunendo i Berlusconi nella nuova villa San Sebastiano, tra cui anche Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina.

