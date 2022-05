“Lo hanno deciso”. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, colpo di scena. Questa volta è definitivo

I colpi di scena nel mondo del gossip sono sempre dietro l’angolo, ma stavolta davvero nessuno si attendeva questa notizia su Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Ormai la voce più bella era diventata virale e tutti i loro fan stavano aspettando solamente il materializzarsi di un evento meraviglioso. Ma ora ciò che è stato spifferato non è affatto positivo e cambia totalmente le carte in tavola. Una delusione vera e propria per tantissima gente, che era già pronta a festeggiare con loro.

Intanto, Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato i 53 anni insieme a Silvia Toffanin, i figli Lorenzo e Sophia, il padre Silvio e la ‘matrigna’ Marta Fascina. Dalla fidanzata Silvia Toffanin e dai figli, Pier Silvio Berlusconi ha ricevuto una Mini Moke, una piccola vettura scoperta per il tempo libero, tipologia d’auto anche conosciuta come spiaggina, basata sulla Mini dal costo di circa 20mila euro. Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, Pier Silvio sembra molto felice della nuova auto che prova a Portofino.





Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, saltano le nozze?

A svelare ogni dettaglio su Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ci ha pensato ‘Il Fatto Quotidiano’, che ha fornito particolari sull’ipotetico matrimonio. In precedenza aveva parlato il sindaco di Portofino, che aveva detto: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”. Ma a quanto pare le cose non starebbero proprio così. Vediamo cosa avrebbero deciso la conduttrice televisiva di ‘Verissimo’ e Pier Silvio.

Dunque, ‘Il Fatto Quotidiano’ è riuscito ad apprendere in anteprima che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non dovrebbero unirsi in matrimonio nemmeno stavolta: “Fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi”. Di più non è dato sapere, ma entrambi vorrebbero proseguire ancora così il loro rapporto. Non sappiamo se in futuro cambieranno idea, ma allo stato attuale non ci sarebbero preparativi che facciano presupporre delle nozze imminenti.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2002 e dalla loro unione sono nati due figli: Lorenzo Mattia, venuto alla luce il 10 giugno del 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre del 2015. A livello professionale, lei oltre a condurre ‘Verissimo’ è stata recentemente protagonista a ‘Striscia la Notizia’, coadiuvata dal collega Ezio Greggio.

