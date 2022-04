Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi stanno insieme dal 2001, ma non sono mai convolati a nozze. Hanno due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina di 11 e 6 anni e in tutto questo tempo non si sono sposati. Le cronache di gossip spesso si sono occupate del loro possibile matrimonio, ma non ci sono state mai notizie ufficiali a riguardo. La coppia è una delle più chiacchierate di Mediaset anche perché si parla del numero uno dell’azienda e di una delle conduttrici di punta.

In molti si chiedono il motivo per cui ancora non si siano sposati. A tal proposito Silvia Toffanin ha sempre affermato che il matrimonio per loro non è un passo necessario da fare perché la loro unione non ha bisogno di alcun contratto. E anche Pier Silvio Berlusconi ha ripetuto che Silvia è la donna della sua vita, quella con cui vuole invecchiare.





Insomma fino ad oggi di matrimonio non si è mai parlato tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia qualcosa a riguardo si starebbe muovendo. Infatti l’ipotesi sembra essere concreta dopo l’acquisto di una villa a Portofino da parte del figlio del Cavaliere e soprattutto dopo le parole del sindaco della cittadina ligure, Matteo Viacava, intervistato dal settimanale Nuovo.



Silvia Toffanin, con Pier Silvio Berlusconi voci di matrimonio

Il primo cittadino ligure ha raccontato la settimanale di Riccardo Signoretti che sarebbe un onore poter celebrare il matrimonio e che è possibile che questo avvenga in un luogo caro alla coppia, insieme da più di vent’anni: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte”.

Infine è di qualche settimana fa la notizia dell’acquisto da parte di Pier Silvio Berlusconi a Portofino di Villa San Sebastiano, una proprietà di oltre mille metri quadrati, 15 camere da letto, 11 bagni e circondata da un terreno di 1,3 ettari dedicato a vigneti e uliveti, poco sopra Portofino. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la coppia potrebbe decidere di andare a viverci stabilmente: non a caso sono stati visti per le vie della cittadina durante il weekend pasquale. E di conseguenza questo particolare renderebbe plausibile la notizia delle nozze tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

“Nuova casetta”. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: vista mare e 26 stanze. E che prezzo