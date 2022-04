Una casa da sogno che affaccia sul mare nella bellissima Portofino, da anni eletta a dimora estiva da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. L’acquisto sembra essere stato perfezionato negli ultimi giorni. Oggetto del desiderio, ora realizzato, era Villa San Sebastiano, in cima al monte, una delle proprietà più belle del comprensorio, 1300 mq, 15 camere da letto, 11 bagni, circondata da un terreno di 1,3 ettari dedicato a vigneti e uliveti. Un storia lunga 500 anni, per realizzare il complesso, nel Cinquecento, fu creato un maxiterrazzamento e con il materiale ricavato furono realizzati i colonnati che caratterizzano ancora la villa.



“All’inizio dell’Ottocento – scrive Repubblica -, la casa colonica risulta ospitare un convento, ma nella seconda metà dello stesso secolo la costruzione viene acquistata da privati. Che la trasformarono in quella che viene definita, da chi custodisce la memoria storica di questo frammento di Liguria, come la prima casa di villa, residenziale, dell’intero comprensorio del Tigullio”. Facile, insomma, capire perché Pier Silvio Berlusconi ci abbia messo gli occhi sopra.





Pier Silvio Berlusconi, per Villa San Sebastiano spesi 20 milioni di euro



Secondo fonti finanziarie vicine alla trattativa nei giorni scorsi Pier Silvio Berlusconi ha affondato il colpo, concludendo l’operazione di acquisto della società di Luca Bassani Antivari che al suo attivo ha la proprietà di Villa San Sebastiano ma anche altri immobili. Il prezzo del passaggio delle azioni della società non è noto ma le voci che si rincorrono in Piazzetta parlano di oltre 20 milioni di euro.



A quanto si apprende Pier Silvio Berlusconi, nel condurre questa operazione, non sembra sia stato motivato da ritorni economici e finanziari. È un cultore del luogo, da molti anni affitta il Castello di Paraggi dalla famiglia Campanini Bonomi. E pare che Portofino non dispiaccia neppure alla moglie. Silvia Toffanin e Pier Silvio si conoscono da più di 20 anni, hanno un rapporto stabile, fatto di passione, stima e fiducia, come più volte ha fatto sapere la bella conduttrice di Verissimo.



Due figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015, nessun matrimonio tra la conduttrice e Pier Silvio Berlusconi ma un amore che continua da oltre 20 anni. Il loro segreto? tempo fa era stata la stessa Silvia Toffanin a spiegare che la lontananza ha anche i suoi aspetti positivi. “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”, aveva raccontato la conduttrice di Verissimo.

