Belli, ricchi e innamorati. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si conoscono da più di 20 anni, hanno un rapporto stabile, fatto di passione, stima e fiducia, come più volte ha fatto sapere la bella conduttrice di Verissimo.

Due figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015, nessun matrimonio ma un amore che continua da oltre 20 anni. Il loro segreto? tempo fa era stata la stessa Silvia Toffanin a spiegare che la lontananza ha anche i suoi aspetti positivi. “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”, aveva raccontato la conduttrice di Verissimo.

Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin e i figli: le foto a Portofino

Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi e i figli sono stati intercettati e fotografati a Portofino. Una rara giornata di relax, seduti al bar a prendere un gelato e a godersi il sole della Liguria, regione scelta dalla coppia per vivere insieme ai figli Lorenzo Mattia e Valentina Sofia. Sorrisi, abbracci e baci, con il primogenito intento a scattare qualche foto ai genitori e alla sorella Valentina Sofia.





Come Pier Silvio ha spiegato in una lunga intervista a Tv, Sorrisi e canzoni. “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini”.

La famiglia Berlusconi-Toffanin è sempre stata molto attenta alla privacy; entrambi non hanno profili social ed è molto raro trovare delle foto insieme. I fotografi di Chi li hanno raggiunti a Portofino e il numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini gli ha dedicato un servizio fotografico.