“Tutto falso”. Noemi Bocchi, l’ex fidanzato di UeD a bomba dopo gli ultimi fatti

Il tema della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a imperversare nel mondo del gossip. La coppia si è separata dopo venti anni e in questo modo è terminata la favola che li ha accompagnati per tutto questo tempo. Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata su Noemi Bocchi, la 34enne romana presunta fiamma di Francesco Totti. Nei mesi scorsi la ragazza è stata anche avvistata allo stadio Olimpico a vedere la Roma qualche fila sopra rispetto a dove era seduto l’ex capitano della Roma.

Il settimanale DiPiù nei giorni scorsi ha riportato una dichiarazione rilasciata dall’ex fidanzato di Noemi Bocchi. Si tratta dell’ex tronista Gianfranco Apicerni attuale postino di C’è posta per te, il quale avrebbe parlato al settimanale di quell’amore giovanile, con tanto di virgolettato ripreso dalla rivista. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, avrebbe detto Gianfranco Apicerni al settimanale DiPiù





Noemi Bocchi Gianfranco Apicerni smentisce l’intervista

Tuttavia Gianfranco Apicerni, l’ex di Noemi Bocchi, non avrebbe mai rilasciato quelle dichiarazioni. Lui stesso lo ha rivelato attraverso una Instagram Stories di alcune ore fa, in cui ha voluto sfogarsi, annunciando anche possibili azioni legali: “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune”.

Dopo settimane di voci, la partenza della conduttrice in Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia, in tanti si chiedono come stia l’ex capitano della Roma. Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Francesco Totti non voleva la separazione e la decisione è stata presa da lei.

L’ombra di Noemi Bocchi, è evidente, era diventata troppo pesante e molto probabilmente è questo il motivo che ha spinto Ilary Blasi a chiudere il matrimonio. Sempre a Nuovo, la dichiarazione di Alex Nuccetelli, amico dell’ex coppia. Secondo l’ex di Antonella Mosetti Francesco Totti non voleva la separazione: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”, le sue parole.

“Lo ha dovuto fare”. Noemi Bocchi, il gesto inevitabile dopo l’addio di Totti e Ilary