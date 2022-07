“Lo ha dovuto fare”. Noemi Bocchi, il gesto inevitabile dopo l’addio di Totti e Ilary

Il gesto di Noemi Bocchi dopo l’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Continuano a inseguirsi indiscrezioni dopo l’annuncio della rottura tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano giallorosso. Un nome, quello di Noemi, che continua a tornare a galla all’interno della vicenda che da una decina di giorni appassiona il gossip made in Italy.

Dopo vent’anni anni trascorsi insieme e tre figli, il Pupone e Ilary hanno comunicato all’Ansa la decisione di separarsi confermando di fatto i gossip che circolavano da diversi mesi. Da tempo infatti si parlava di una crisi, della presenza di Noemi Bocchi accanto a Francesco Totti, ma le voci erano sempre state smentite dai due.





Il gesto di Noemi Bocchi dopo Totti-Ilary: via il cognome dal citofono

Una decina di giorni fa il comunicato disgiunto all’Ansa: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole della conduttrice Mediaset.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato invece Francesco Totti. Dopo la clamorosa notizia, il nome di Noemi Bocchi ha iniziato a circolare prepotentemente e proprio per questo motivo la giovane avrebbe deciso di compiere un gesto molto forte: togliere il suo cognome dal campanello della casa di via della Mendola.

“Aveva ragione Francesco, sei unica”

I suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso.



Ilary Blasi e Totti io non lo accetto



Secondo quanto riporta il Messaggero si è trattato di una decisione necessaria perché sembra che ultimamente Noemi ricevesse diverse “visite” poco gradite. Proprio in via della Mendola Francesco Totti è stato avvistato dalle 20 alle 2.30 di notte, poche ore prime che diramasse il comunicato ufficiale sulla separazione.

