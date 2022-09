Gabriel Garko criticato per l’intervista a Verissimo. La prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Silvia Toffanin ha visto come ospite il famoso attore torinese. L’occasione è stata data dai 50 anni compiuti lo scorso 12 luglio, un momento solitamente legato ai bilanci: “Sono contento, molto” le parole dell’attore. “Ti immaginavi così, quand’eri ragazzo, a 50 anni?” chiede Silvia Toffanin.

“Quando ero ragazzo io pensavo che a 50 anni si era vecchissimi, adesso invece penso l’esatto opposto, quindi è molto strana sta cosa. A quel punto Silvia Toffanin ha fatto un ‘regalo’ a Gabriel Garko mandando in onda una clip con tutti i successi dell’attore in 30 anni di carriera. Dopodiché Garko ha ricordato il suo coming out e ha dichiarato di essere single, aggiungendo che prima di stare con gli altri “si deve imparare a stare bene con se stessi”.





Gabriel Garko, pioggia di critiche dopo l’intervista a Verissimo

Frasi e concetti che però non sono piaciuti a tanti telespettatori che hanno riempito il web di commenti negativi e critiche. Su Twitter ne leggiamo alcuni: “Gabriel Garko e il cringe delle frasi da boomer”, “Garko a Verissimo: da quando si è svelato gaio appare plastificato e con argomenti ancora più pregni di prima”. E poi critiche al suo aspetto: “No ma gli zigomi un po’ più gonfi no?”, “Ma Garko assomiglia sempre di più a Eva Grimaldi o è una mia impressione?” e “Garko si è digi-evoluto in Enrico Papi. È impressionante la somiglianza”.

Le critiche del pubblico non si sono limitate alle risposte o all’aspetto di Gabriel Garko. Molti spettatori hanno preso di mira anche Silvia Toffanin e il suo programma, colpevoli di dare spazio sempre agli stessi personaggi: “Garko ospite successivo”, ha ironizzato un utente. E ancora: “Gabriel ogni anno l’ospitata a Verissimo te la fa”, ha sottolineato un altro. “Ormai sempre gli stessi personaggi che raccontano la stessa roba” commenta qualcun altro.

#gabrielgarko si è digievoluto in Enrico Papi. È impressionante la somiglianza.#Verissimo — Giada Cristina (@giadacristina) September 17, 2022

Gabriel Garko è single dopo la fine della storia con il giovane 27enne Matia durata circa un anno. Sulle relazioni inventate con donne l’attore si è auto-assolto dichiarando: “Alla fine non c’è stato niente di male, è stato regalato un sogno” e anche in questo caso in tanti non hanno apprezzato. E su Twitter fioccano le prese in giro: “E niente un altro che non si arrende ad invecchiare e sta diventando di cera a forza di filler”, “Garko è di gomma ormai””. E ancora: “Gabriel Garko sarebbe stato un concorrente super trash al GF VIP, che spreco!” e “Sempre in forma Imma Battaglia”.

