“Così ho scoperto di essere gay”. Gabriel Garko ora racconta: “Quella volta con Monica Bellucci”

Gabriel Garko, la verità solo oggi. Il famoso attore italiano ha deciso di raccontare la sua storia nel corso di un’intervista rilasciata per Oggi. Un episodio in particolare nella vita di Gabriel Garko, o meglio un incontro con una donna, che avrebbe posto chiarezza sull’omosessualità dell’attore.

Tutti ricorderanno il momento in cui Gabriel Garko ha deciso di fare coming out. Davanti alle telecamere del GF Vip, l’attore ha reso noto al pubblico la sua omossesualità. E dopo due anni da quel settembre, Gabriel Garko è tornato a parlare senza filtri su un episodio che gli avrebbe fatto acquisire consapevolezza.





Lo scenario, racconta Gabriel Garko, era quello del set cinematografico del film Vita con il figlio, del 1989. Davanti all’attore la splendida Monica Bellucci: “Inguardabile tanto era bella. Monica fu la conferma di quanto avevo appena capito: se non mi viene di saltare addosso a una donna così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro”. (Gabriel Garko, il nuovo fidanzato).

Gabriel Garko ha preso consapevolezza della propria omosessualità proprio in quel momento: “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine”. E sottolinea: “La differenza vera si vedrà quando non ci sarà bisogno di fare coming out. Quando una di queste due parole ci suoneranno ridicole: quale crimine ho commesso per dovermi costituire?”.

Il racconto di Gabriel Garko fa ancora un passo indietro nella sua vita sentimentale: “Ho avuto due o tre storielle etero. A 17 anni mi sono accorto che c’era qualcosa che, per come è fatta questa società “non andava”. Non è un passaggio facile, è una scoperto che ti ‘chiude’ tantissimo ed è dannatamente pericoloso perché puoi trovare qualcuno che sfrutta quel tuo momento di debolezza”.

