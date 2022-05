“Mi ha dato 11mila euro”. La famosa (e bella) modella ha detto sì a quella perversione del fan: esaudita

Ben 11mila euro per la modella. Il suo volto sta spopolando su OnlyFans e il suo nome sta diventanto uno dei più chiacchierati di sempre. La modella, ragazza transgender, ha ammesso nel corso di un’intervista di aver ricevuto una somma da capogiro per aver spedito le unghie dei suoi piedi a un utente.

Il suo nome è Alexis Healy e le sue recenti dichiarazioni sono diventate una delle notizie che ha fatto più scalpore in rete. Nel corso di un’intervista la modella avrebbe ammesso di aver ricevuto la cifra choc: “Quando la persona mi ha inviato un messaggio per la prima volta chiedendomi di acquistarle, non pensavo fosse serio”, confessa dopo aver esaudito la perversione del fan costata ben 11mila euro.





Alexis Healy prosegue nel racconto: “Pensavo stesse solo dicendo che sarebbe disposto a pagare ‘una somma molto redditizia’ per le mie unghie dei piedi per provare a ottenere alcune foto gratuite delle mie dita dei piedi o qualcosa del genere”.

“Gli ho inviato alcune immagini da diverse angolazioni e poi mi ha inviato 10.000 sterline e non potevo crederci, non mi è mai stato inviato così tanto in una volta”, aggiunge Alexis Healy: “Ho dovuto continuare ad aggiornare la pagina per assicurarmi che il numero fosse giusto”. Ben 11mila euro per la modella.

Alexis Healy poi conclude il racconto in merito agli 11mila euro: “Quando ho visto quanto ha inviato, ho chiesto se non fosse un errore. È stato molto veloce nel dire che ne valeva la pena e mi ha dato il suo indirizzo a cui inviarle”. Insomma, solo dopo due mesi dall’iscrizione sulla piattaforma OnlyFans, Alexis ad appena 28 anni guadagna 200mila sterline al mese. Senza contare alcuni eventi fortunati e fan dai gusti decisamente orginali.

