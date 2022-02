“Un figlio con lui”. Gabriel Garko pazzo del suo Matia. Bellissimo e giovane, chi è il nuovo fidanzato

Due anni fa, in occasione della partecipazione al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha fatto coming out. Aveva deciso di uscire allo scoperto per “liberare” Rosalinda Cannavò, l’attrice che a lungo ha finto di essere la sua fidanzata, e vivere finalmente la sua vita alla luce del sole.

Per l’attore era stato un momento vissuto come una liberazione e da allora Gabriel Garko ha parlato anche del suo nuovo amore. Lo aveva fatto in occasione di un’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale – aveva confidato l’attore – Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”.

Gabriel Garko, chi è il nuovo fidanzato Matia Emma

L’amore tra Gabriel Garko e Matia Emma, general manager 36enne, va a gonfie vele e il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato i progetti futuri della coppia: “Fotografati insieme mentre vanno a caccia di bicchieri e altri articoli per la casa, i due progettano di andare a convivere. Per Gabriel e Matia il 2022 sarà un anno importante. In questa nuova fase della sua vita Gabriel Garko sta scegliendo con accuratezza le proposte di lavoro”.





“Rifilando molti no e aspettando che si sblocchi un progetto negli Stati Uniti. Inoltre ha un film nel cassetto e vorrebbe debuttare come regista. Insomma possiamo dire che Gabriel è proprio rinato“, conclude Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. L’attore ha anche parlato della voglia di diventare padre e sembra che questa sia la volta buona: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Questo è un sogno che nutro da tanto tempo. La persona giusta è accanto a me”.

“Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo”, ha concluso Gabriel Garko.