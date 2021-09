Gabriel Garko è uno degli attori più amati nel panorama italiano ed è balzato agli onori della cronaca nel recente passato grazie al ‘Grande Fratello Vip’. Durante la scorsa edizione del reality show di Alfonso Signorini, aveva deciso di recarsi nella Casa più spiata d’Italia per parlare con Rosalinda Cannavò, con la quale pareva ci fosse stata una relazione sentimentale. E in quella occasione aveva rivelato a tutto il pubblico della trasmissione di Canale 5 di essere omosessuale. Un coming out a tutti gli effetti.

Nei mesi scorsi è uscita fuori una notizia importante su di lui sotto l’aspetto sentimentale. Sembra che Gabriel Garko stia subendo il fascino di un collega più giovane, tale Ivan Gray. In realtà, la segnalazione è arrivata non soltanto al settimanale ‘Novella 2000’, ma anche a parecchi siti di gossip e riviste da un profilo anonimo. I due compaiono insieme in una foto su Instagram ma per molti si tratta solo di una trovata pubblicitaria. Vero o no che sia, sarà il tempo a dirlo. E ora ecco arrivare una dichiarazione bomba.

Nelle scorse ore Gabriel Garko ha voluto dire la sua a ‘Il Fatto Quotidiano’. Innanzitutto, a proposito del coming out, ha riferito: “Sto vivendo una rinascita totale, posso respirare a pieni polmoni senza indossare delle maschere. I miei genitori non mi hanno giudicato e la percezione del pubblico è cambiata. Ho infatti avuto moltissimi messaggi di stima e ammirazione. Mi hanno proposto tanti ruoli a livello lavorativo, ma mai quello del gay. Adesso sto aspettando il personaggio giusto”.





Ma l’affermazione più significativa e inedita di Gabriel Garko è arrivata a ‘Il Fatto Quotidiano’, quando si è concentrato sul suo ambito privato: “Sono una persona estremamente realista, ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio e ci sto pensando seriamente”. Quindi, è decisamente pronto a diventare padre e chissà se questo raggiungimento del sogno non possa tramutarsi in realtà a stretto giro di posta. La sua esistenza è cambiata radicalmente e ora ha voglia di inserire un altro fondamentale tassello.

Recentemente, secondo quanto riferito da Santo Pirrotta durante Ogni Mattina, pare che Gabriel Garko e un gruppo di suoi amici dopo essere stati in un bar per un aperitivo a Milano, siano andati via senza pagare il conto. A quel punto un cameriere, sempre secondo quanto svela Pirrotta, avrebbe inseguito il gruppo e così un amico di Gabriel avrebbe saldato il conto.