Silvia Toffanin, il compleanno in famiglia. Una giornata trascorsa tra gli affetti più cari, per festeggiare riuniti i 43 anni della conduttrice televisiva. Insieme ai figli Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni) e alla dolce metà Pier Silvio Berlusconi, la meta non poteva che essere Portofino.

Silvia Toffanin compie 43 anni. Festeggiamenti come da tradizione a Portofino tra baci e abbracci tutti destinati alla festeggiata. Un pranzetto in famiglia e passeggiata lungo il porticciolo: un compleanno trascorso nella semplicità e nella gioia del momento di condivisione.

Foto che non potevano che immortalare i momenti di spensieratezza e felicità: la famiglia al completo ha fatto sognare anche i fan della coppia già reduci dai festeggiamenti a settembre avvenuti in occasione dei 7 anni della piccola Sofia Valentina. Insieme dal 2001, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno dato alla luce i figli, Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Valentina Sofia, nata nel 2015. (“Ora posso dirlo”. Pamela Prati, Silvia Toffanin scopre tutto ora: caos a Verissimo).

Le immagini del momento sono state diffuse anche dal settimanale Chi che ha saputo cogliere i momenti più rappresentativi della giornata. Di recente, in una delle puntate di Verissimo, la conduttrice, sempre molto riservata sulle questioni di cuore, aveva manifestato una forma di ‘gelosia’ dopo la frase del suo ospite in studio.

“No lui no, non si può toccare… lascialo stare…”, ha risposto Silvia Toffanin, poi il commento di Victoria Cabello: “Secondo me la Toffanin mi aspetta qui dietro…”, “Brava, appunto. Sono un po’ gelosa… leggermente”, ha concluso la conduttrice ridendo. La coppia ha sempre provato a mantenere il loro amore lontano dal clamore mediatico. E i fan hanno sempre apprezzato questa forma di discrezione.