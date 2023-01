“Antonella, sei una z…”. Uno dei momenti più bassi di sempre al GF Vip. Un gruppo di ragazzini fuori dalla casa decide di dire la sua sulla giovane campana. In giardino ci sono Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. I due stanno parlando del più e del meno quando d’un tratto si sente urlare la terribile offesa all’ex schermitrice. Luca Onestini rimane basito mentre il compagno della Fiordelisi prima fa una risatina e poi inizia a dire che bisogna dirlo alla ragazza.

Il modello bolognese si è invece subito indignato: “Noo, minc…a”, che vedendo la risata del collega, ha aggiunto: “C…o ridi!”. Donnamaria però se ne frega del consiglio, utilissimo dell’amico e decide di fare qualcosa di molto pericoloso: dirlo ad Antonella. Naturalmente l’ex tronista lo ha invitato ad evitare, ma non c’è stato nulla da fare: Edoardo lo ha subito detto alla compagna.

“Antonella sei una z…”, panico al GF Vip: cosa è successo

Poco dopo è passata vicino ai due, Dana Saber, a quel punto Edoardo le ha detto di chiamare Antonella. “Non dirglielo, ma sei fuori?”, ha detto ancora una volta Luca Onestini, ma niente da fare. Irremovibile Edoardo: “Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico! Deve sapere quello che pensano tutti!”. Il ragazzo in queste ultime settimane è sempre molto offeso dagli atteggiamenti della Fiordelisi.

Da una parte vorrebbe lasciarla (e lo fa ogni tanto), dall’altra non riesce proprio a fare a meno di lei. Troppa attrazione. Il fatto è che probabilmente, Edoardo Donnamaria, ha visto questo gesto arrivato dall’esterno della casa, come un monito per Antonella. Un modo per farle capire che sta esagerando con alcuni suoi modi di fare. Quando l’ex volto di Forum ha detto dell’accaduto ad Antonella, la ragazza è rimasta senza parole, incredula.

comunque al di là delle preferenze andare ad urlare ad una concorrente che è una zoccola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride 🥶#gfvip

pic.twitter.com/gVgO2TIL1x — m 👹 vs uni (@itsmc17) January 8, 2023

A quel punto Edoardo ha fatto sapere: “Secondo te me lo invento?”. Tra l’altro, già nella scorsa puntata in prime time, Edoardo era stato criticato da Alfonso Signorini per aver usato della parole molto pesanti nel descrivere la ‘sua’ Antonella. Ma se questo è un rapporto sano e costruttivo, allora forse c’è qualcosa che non quadra nel loro amore. Verrebbe da pensare.

