GF Vip, Dana Saber accusa di razzismo i coinquilini. Sono ore difficili per Dana Saber all’interno della Casa. La gieffina stava uscendo dalla porta rossa ed è stata fermata proprio all’ultimo da Antonella Fiordelisi. L’attrice e modella italo-marocchina non si è mai ambientata bene e attualmente parla solo con tre vipponi: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Con gli altri i rapporti sono tesissimi, come dimostra l’ultima lite con Wilma Goich.

La cantante ha accusato Dana di essere andata a dormire nuda, ma lei ha negato tutto. A quel punto Wilma è esplosa: “Ti è sembrato carino andare a letto senza vestiti? Guarda non mentire, me l’ha detto Daniele ca…o! Nessuna maglietta tu eri senza nulla. Anche Antonella Fiordelisi ti ha vista”. Quest’ultima, in realtà, recentemente ha difeso l’amica dicendo che sta davvero male. Poi le urla in confessionale e quindi le pesanti accuse di Dana Saber agli altri.

Dana Saber accusa di razzismo gli altri inquilini della Casa

A far emergere le pesanti accuse di Dana Saber nei loro confronti sono stati Wilma Goich e Attilio Romita. I due parlando hanno rivelato: “Non le sono andata contro, anzi… Non abbiamo fatto niente per essere accusati di razzismo” la difesa della cantante. Ma il giornalista ha ribattuto: “Hai usato una parola che ci potrebbe mettere tutti nelle condizioni di doverci giustificare. Entrando in Confessionale ci ha detto che siamo razzisti. Siccome a me questa parola l’aveva già detta… io ho fatto un ragionamento provando ad evitare. Ci accusa!”.

In seguito Attilio Romita ha abbracciato Dana Saber e l’ha invitata a rimanere. In ogni caso la parola che Wilma avrebbe detto a Dana è “zingara”. Prima di entrare in confessionale, così, Dana ha accusato gli altri vipponi di razzismo. Non è chiaro se la cantante abbia davvero apostrofato in quel modo la modella, ma anche gli altri vipponi hanno invitato Wilma a cambiare atteggiamento.

Wilma: “Ti è sembrato carino andare a letto nuda?”

Dana: “No ma non è vero”

Wilma: “Ma come no ti ha visto Antonella, e me l'ha detto Daniele cazzo, eri nuda”



NONNÌ CHE FA UNA SCENATA DI GELOSIA A DANA VI PREGOOOOO 💀#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/d8ZPW0HaOZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 7, 2023

#Gfvip #Incorvassi #denzzers

Part.2⚡️Notizia flash:#Dana sta per uscire dalla porta rossa e saluta alcuni vipponi.#dana può stare simpatica o antipatica ma l’instabilità che sta vivendo oggi è chiara a tutti tranne a #wilma.L’insensibilità è palese.#attilio pensa a pararsi 🍑 pic.twitter.com/Yf6uMqgmZE — NadiaW (@NadiaWlly) January 7, 2023

Dana su Wilma.

Dana :”Ti giuro mi ha aggredita in una maniera impressionante, io veramente non ce la faccio a stare qua raga, cioè veramente”

Poi le urla di Dana, in confessionale.

Dana :”NON STO BENE” 🥺🥺#gfvip #DanaSaber pic.twitter.com/9ZVGMHcl8L — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) January 8, 2023

Edoardo Tavassi, ad esempio, ad un certo punto è intervenuto mentre Wilma Goich continuava a prendersela con Dana nonostante quest’ultima fosse davvero in difficoltà in confessionale. Le urla dell’italo-marocchina si sono sentite in tutta la Casa. Edoardo ha ricordato alla cantante: “I termini, Wilma, i modi…”. La stessa Antonella ha invitato tutti ad avere maggiore sensibilità per Dana visto la particolare situazione di stress in cui si trova. Chissà se verrà ascoltata…

