“Mi hai rotto le costole!”. Che tempo che fa, Luciana Littizzetto in lacrime dal dolore: il siparietto fuori-programma finisce malissimo. È stata un’altra grande puntata del format di Fabio Fazio in onda su Nove. È successo durante la puntata di domenica 21 aprile 2024. Tra gli ospiti della puntata anche il fenomenale Roberto Bolle. L’uomo è stato chiaramente osannato dal pubblico e dai due padroni di casa: Fabio Fazio e Lucianina Littizzetto.

>> “Ha cancellato tutto”. Amici 23, Lil Jolie: polemiche per il gesto in rete. Lei spiega tutto

E proprio l’ospite in questione, in un attimo d’amore per la comica, ha deciso di farle una sorpresa e prendere in braccio. A questo punto la donna ha urlato: “Ah, me l’ha spaccata di nuovo (la costola, ndr), sono sicura”. Il ballerino allora l’ha subito messa a terra dopo un grido di dolore molto acuto: “Dai, non faccio danni, non ti tocco più”.





“Mi hai rotto le costole!”. Che tempo che fa, Luciana Littizzetto in lacrime

Lucianina allora ha raccontato: “Lui sai cosa fa? Mi mette addirittura le dita dentro le costole, tra una e l’altra”. Fabio Fazio non smette di ridere a questo punto e la donna non ci resta benissimo: “Ma vaffanc*lo”. “Non a te, a lui, guarda come si diverte, come un pazzo”. Ma perché Fazio se la ride così di cuore? Beh, basti pensare che questa cosa è già successa!

Proprio così, già una volta, Roberto Bolle, ha clonato una costola a Luciana Littizzetto. Era il 2019 e il ballerino, durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa sulla Rai, decise di sollevare la comica torinese e lei si rifiutò. La donna allora ha raccontato: “Una volta Roberto mi ha sollevato e mi ha rotto una costola!”.

Sono accadute troppe cose EPICHE in un momento solo 😂😂😂 #CTCF pic.twitter.com/RWHJ0RnL00 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 21, 2024

E chiaramente Luciana Littizzetto oggi, ogni volta che vede Roberto Bolle, ha chiaramente il desiderio di non rompersi qualche osso, soprattutto una costola visto che sono le più fastidiose forse. È per questo suo timore che Fabio Fazio non ha smesso di ridere, sapendo bene che Luciana Littizzetto lo teme più di ogni altra cosa. E invece…

Leggi anche: “Ora te ne torni in Italia”. Isola dei Famosi, notizia inaspettata per la naufraga